Как отличить? Узнайте главную разницу парфюмерной воды от туалетной

Аромат духов всегда вызывает у нас воспоминания и эмоции. Это один из самых популярных косметических продуктов. Однако необходимо понимать разницу между двумя категориями в мире парфюмерии: парфюмерная вода и туалетная вода.

В чем главное отличие этих двух продуктов рассказали в издании Sante Plus.

Чем отличается парфюмированная вода от туалетной воды?

Основная разница между этими двумя продуктами - это концентрация духов.

Парфюмерная вода имеет более высокую концентрацию парфюмерного масла, чем туалетная. Знаете ли вы, что, как правило, парфюмерная вода состоит из определенного сырья, включая 20% парфюмерного масла, а туалетная вода состоит только из 10–15% этого масла?

Туалетная вода всегда более свежая и легкая, в отличие от парфюмированной воды, которая более плотная и насыщенная.

Какой парфюм держится дольше всего?

Трудно сравнивать определенные виды духов с определенной туалетной водой… Фруктовые и свежие базовые ноты легкой парфюмированной воды имеют тенденцию испаряться быстрее, даже при высоких концентрациях. Лучше всего перед покупкой, протестировать аромат на коже.

Также очень много зависит от вашего типа кожи. Чем она суше, тем чаще нужно использовать духи с более высокой концентрацией.

Когда использовать туалетную воду мужчине или женщине?

Если вы идете на работу в офис, лучше всего использовать туалетную воду. Парфюмированная вода более уместна вечером, благодаря ее интенсивному и глубокому аромату.

Не забывайте учитывать температуру и время года, в которой находитесь, прежде чем выбрать варианты ароматов.

Во влажном и жарком климате предпочтительнее выбирать туалетную воду, которая привносит свежесть. В дождливую и холодную погоду мы выбираем более интенсивный аромат, который дарит нам тепло и глубину.