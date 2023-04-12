Як відрізнити? Дізнайтесь головну різницю парфумерної води від туалетної

Аромат парфумів завжди викликає у нас спогади та емоції. Це один із найпопулярніших косметичних продуктів. Однак необхідно розуміти різницю між двома категоріями у світі парфумерії: парфумерна вода та туалетна вода.

У чомусь головна відмінність цих двох продуктів розповіли у виданні Sante Plus.

Чим відрізняється парфумована вода від туалетної води?

Основна різниця між цими двома продуктами – це концентрація парфумів.

Парфумерна вода має більш високу концентрацію парфумерної олії, ніж туалетна. Чи знаєте ви, що, як правило, парфумерна вода складається з певної сировини, включаючи 20% парфумерної олії, а туалетна вода складається лише з 10–15% цієї олії?

Туалетна вода завжди свіжіша і легша, на відміну від парфумованої води, яка більш щільна та насичена.

Який парфум тримається найдовше?

Важко порівнювати певні види парфумів із певною туалетною водою… Фруктові та свіжі базові ноти легкої парфумованої води мають тенденцію випаровуватися швидше, навіть за високих концентрацій. Найкраще перед покупкою, протестувати аромат на шкірі.

Також багато залежить від вашого типу шкіри. Чим вона сухіша, тим частіше потрібно використовувати парфуми з вищою концентрацією.

Коли використовувати туалетну воду чоловікові чи жінці?

Якщо ви йдете на роботу в офіс, краще використовувати туалетну воду. Парфумована вода доречніша ввечері, завдяки її інтенсивному і глибокому аромату.

Не забувайте враховувати температуру та пору року, в якій перебуваєте, перш ніж вибрати варіанти ароматів.

У вологому та спекотному кліматі краще вибирати туалетну воду, яка привносить свіжість. У дощову та холодну погоду ми вибираємо більш інтенсивний аромат, який дарує нам тепло та глибину.