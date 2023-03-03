Многие делают эти ошибки. Никогда не храните в ванной эти предметы!

Очень часто происходит так, что у вас в ванной комнате находится много предметов, которые мешают. Кроме того, некоторых вещей в этом помещении быть вообще не должно.

Почему бритву нельзя держать в ванной?

Хранение бритвы в ванной - это очень распространенная ошибка. Конечно, иметь ее под рукой очень практично, так как ритуал бритья обычно проводится перед зеркалом или в душе. Но условия в этом помещении вряд ли подходят для хранения бритвы. Дело в том, что влажность может привести к более быстрому затуплению лезвий, а также к окислению металла и появлению ржавчины. Другими словами, бритва рискует испортиться раньше времени.

Обратите внимание, что бритва далеко не единственный предмет, который нельзя держать в ванной. Ниже вы найдете полный список предметов, которые нужно немедленно удалить из вашей ванной комнаты.

Какие еще предметы нельзя держать в ванной

Тампоны

Намного проще и удобнее хранить тампоны и другие средства гигиены в укромном уголке ванной комнаты, но это совершенно неудачное место для их хранения. На самом деле, большинство производителей рекомендуют хранить их в прохладном, сухом месте, так как во влажной среде со временем могут развиваться бактерии и плесень.

Электронные устройства

Не секрет, что вода и электроника несовместимы. Поэтому настоятельно рекомендуется держать фен, плойку вне ванной комнаты. Помимо потенциальной опасности, которой вы подвергаете себя, постоянно влажная среда может легко повредить ваши устройства, металлические компоненты которых в конечном итоге ржавеют или подвергаются коррозии. Особенно при воздействии повышенного уровня влажности.

Ювелирные изделия также не переносят влажную среду, особенно если они сделаны из серебра, материала, который имеет тенденцию быстро тускнеть в помещении с повышенной влажностью. Вместо того, чтобы хранить шкатулку с драгоценностями на полочке в ванной, переместите ее в комнату. Ваши украшения не потемнеют и сохранят свой блеск с первого дня.

Лаки для ногтей

При правильном хранении лак для ногтей может прослужить много лет. Увы, если он будет постоянно подвергаться воздействию влажности и перепадам температур, вы заметно сократите срок его службы. Лучше хранить его в прохладном темном месте, например, в спальне или шкафу.

Духи

Для многих людей хранение парфюмерии в ванной – обычное дело. Но не удивляйтесь, если ваши ароматы со временем испортятся. Столкнувшись с чрезмерной влажностью, которая царит в этом помещении, духи быстрее теряют интенсивность.