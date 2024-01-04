Безопасно и без потери информации. Как перенести данные с Android на iPhone

Изменение смартфона на новую модель всегда влечет необходимость перемещения большого количества данных, таких как фотографии, контакты, заметки или данные календаря. Перенос информации между двумя системами никак нельзя назвать быстрым и простым, поскольку такого рода процедура может угрожать потерей данных.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт ZDNET рассказывает, как безопасно и правильно перенести все данные с Android на iPhone.

Что нужно знать, прежде чем переносить данные с Android на iPhone

В Google Play есть специальное приложение под названием "Перенос на iOS", предназначенное для экспорта данных из любого Android-устройства на iPhone или iPad.

При начальной настройке на устройстве с iOS создается личная сеть Wi-Fi. После ввода безопасного кода с Android-смартфона или планшета практически весь его контент копируется через эту сеть.

Как подготовиться к переносу данных с Android на iPhone

Активируйте Wi-Fi на Android-смартфоне

Установите из Google Play приложение "Перенос на iOS"

Убедитесь, что объем экспортируемых данных соответствует емкости iPhone

Подключите оба устройства к источникам питания

Чтобы перенести закладки, обновите Google Chrome на устройстве Android до текущей версии

"Перенос на iOS" предназначен для экспорта данных с Android-устройства на iPhone или iPad (фото: ZDNET)

Как перенести данные с Android на iPhone

Запустите команду "Перенести данные из Android"

Если iPhone уже активирован, откройте "Настройки", затем "Основные", затем "Сбросить", затем "Стереть контент и настройки" и подтвердите удаление данных

Включите iPhone и нажмите "Настроить вручную"

Выберите язык, сеть Wi‑Fi и следуйте подсказкам мастера настройки

На экране "Приложения и данные" нажмите кнопку "Перенести данные с Android"

Воспользуйтесь приложением "Перенос на iOS"

Откройте установленное приложение на устройстве Android и нажмите кнопку "Продолжить"

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и примите его

Введите код безопасности

На экране "Найти код" нажмите кнопку "Далее"

Введите цифровую комбинацию на iPhone

Перенесите контент

Подождите, пока на смартфоне Android появится надпись "Перенос данных"

Выберите, какую информацию нужно скопировать

Дождитесь окончания переноса на обоих устройствах

Когда на iOS-гаджете появится надпись "Перенос завершен", нажмите "Продолжить настройку iPhone"

Как завершить настройки