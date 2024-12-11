Как разжечь страсть в отношениях в серые и холодне дни: 4 простых совета

Когда дни становятся короче, а рутина увлекает вас с головой, отношения могут потерять ту искру, которая раньше заставляла сердце биться чаще. Но не стоит огорчаться - страсть можно вернуть!

Как снова разжечь страсть в отношениях, несмотря на холодную погоду и усталость, рассказал РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Эксперт советует начать с чего-то простого, например - сделать что-то неожиданное для вашего партнера.

"Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Напишите маленькую записку с теплыми словами, приготовьте его любимое блюдо или пригласите на спонтанную прогулку. Такие мелочи показывают, что вы цените и думаете о нем или о ней", - советует Виталий Курсик.

Добавьте новизны в ваши будни - часто рутина убивает эмоции, поэтому важно время от времени пробовать что-нибудь новое.

"Это может быть общее занятие - например, уроки танцев или кулинарии, новая настольная игра или даже экскурсия в соседний городок. Новые впечатления освежают не только ваши будни, но и ваши отношения", - подчеркивает специалист.

Также он советует не забывать о таких важных элементах физической близости, как объятия и поцелуи.

"И, конечно, не забывайте о физической близости. В рутине мы иногда забываем о простых, но важных вещах - объятиях, поцелуях, прикосновениях. Они создают ощущение тепла и доверия. Зажгите свечи, поставьте любимую музыку, расслабьтесь и просто наслаждайтесь моментом вместе", – говорит эксперт.

Также он поделился важным секретом, который поможет воспламенить искру в отношениях.

"Говорите о своих желаниях. Часто именно из-за молчания между людьми возникает холод. Расскажите, чего вам хочется, что вас волнует или чего не хватает. Откровенные разговоры могут стать тем мостиком, который вернет страсть в ваши отношения", - советует Виталий Курсик.

И помните: все начинается с вас. Если вы готовы добавить немного тепла в ваши дни, ваш партнер обязательно почувствует это и поддержит.