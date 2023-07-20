Штраф или тюрьма? Адвокат объяснил, что грозит незаконно выехавшим из Украины мужчинам
Мобилизация в Украине продолжается, но во время нее некоторые военнообязанные мужчины незаконно выезжают заграницу и там остаются. Какое наказание им грозит?
На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец, пишет ТСН.
Какое наказание грозит незаконно выехавшим
Правозащитник сообщил, что максимальным наказанием мужчин, незаконно выехавших за границу во время мобилизации в Украине и оставшихся там, станет административный штраф.
"На самом деле максимально, что ожидает мужчин за пересечение границы в случае, если это произошло вне пунктов пропуска - это административный штраф. Однако в случае, если прошло больше года с момента этого события, даже административного штрафа не будет. Никакой уголовной ответственности за это не предусмотрено", - рассказал Кравец.
Кто может выехать при наличии специальных документов и разрешений
Право на выезд за границу с соответствующими документами и разрешением имеют:
Государственные служащие
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители
- Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители
- государственные секретари министерств
- Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители
- Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители
- Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
- Глава и члены Счетной палаты
- Глава и члены Центральной избирательной комиссии
- главы и члены других государственных коллегиальных органов
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители
- народные депутаты Украины
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители
- Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители
- Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители
- судьи Конституционного Суда Украины
- судьи
- прокуроры
- руководители других государственных органов и их заместители
- депутаты местных советов
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий
Для помощи ВСУ
- Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ
- Представители культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене
- Спортсмены, тренеры - для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах
По семейному положению
- при наличии трех и более несовершеннолетних детей
- при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью
- одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Опекунство
- Если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботиться об этом члене семьи - при наличии подтверждающих документов
- Если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда нужны документы, которые подтверждают родственные связи и доказательства ухода.
По профессии
- Военные могут выезжать в отпуск за границу - при наличии документов и разрешения из воинской части.
- Работники учреждений, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью - состоят на военном учете, выехать может 1 человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе
- Члены экипажей кораблей - если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.
- Работники железнодорожного транспорта
- Авиационный персонал - в командировку или на обучение
- Водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания
- лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты, или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это
Кстати, ранее мы писали о том, кто и на каких условиях может выехать из Украины с "белым билетом".
А также мы рассказывали о том, что в Украине хотят освободить от мобилизации еще одну категорию граждан.