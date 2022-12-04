Как отказать человеку в просьбе и не чувствовать свою вину за твердое "нет"

Почему так сложно отказать

Чаще всего это происходит из-за определенного воспитания. Или же человек по натуре отзывчивый и добрый, а прямые просьбы заставляют его соглашаться даже там, где он мог бы со спокойной совестью отказаться.

Порой люди при отказах начинают себя терзать, они считают себя эгоистами или их мучает страх, что после отказа на них могут обидеться или разозлиться.

И они соглашаются, потому что начальник сказал - чтобы не потерять работу. Отзываются на просьбу родителей или пожилых родственников - чтобы не выслушивать нотации. Не могут сказать "нет" друзьям или коллегам - чтобы не портить отношения.

Именно страх потерять мир и хорошие отношения заставляет чаще всего наступать себе на горло и соглашаться оказать услугу, помочь или что-то выполнить.

Как правильно отказывать

Не зацикливайтесь на негативе. Будьте объективны и аргументируйте свой отказ мягко. Помните, что ваше "нет" необязательно приведет к катастрофе. Если вы обратите внимание на диалоги других людей, то заметите, что "нет" редко вызывает обиду или портит отношения.

Предложите другой вариант. Этот способ поможет вам избежать вины за свой отказ, предоставит просящему альтернативу. Вы абсолютно не обязаны менять собственные планы, чтобы угодить другому человеку. Другой вариант может быть, как с вашим участием, так и совсем компромиссный вариант. Если он не подойдет просящему - то вашей вины в том нет. Вы сделали все, что было в ваших силах.

Не оправдывайте свой отказ. Не пытайтесь оправдываться и перечислять причины, почему вы не можете сделать то, о чем вас просят. Такая позиция тоже приведет к чувству вины. Чаще всего мы реагируем на реакцию другого человека, а не на ситуацию в целом. Вы вправе отказать и без всяких объяснений. Адекватный человек не станет обижаться за то, что у вас есть своя жизнь.

Замените слово "нет" на другое. Многих людей пугает не столько сам отказ, сколько слово "нет". Поэтому можно перефразировать. Например, вы хотели бы помочь коллеге, но эту тему вы знаете поверхностно. Вы бы с радостью помогли, но на это время или этот день у вас уже есть договоренности, и вы подведете других людей.

Будьте уверены в отказе и говорите уверенно. Когда хотите отказать, подумайте, почему именно вы говорите "нет". Вы же не хотите кого-то обидеть, у вас есть свои планы. И вы не становитесь эгоистом, если не откликаетесь на просьбу. Даже ваша усталость - аргумент. Поэтому при отказе говорите твердо и уверенно, чтобы просящий понимал, что это четкое "нет". Порой ответить отказом - это выбрать себя и защищать свои границы.

Говорите "нет" не человеку, а его просьбе. Сделайте акцент на том, что вы отказываете не человеку, а только лишь его просьбе. "Супер, что ты решил меня позвать, но я в этот день никак не смогу", "Я сочувствую твоей ситуации, но сейчас я не смогу тебе помочь", "Это прекрасно, что ты обратился именно ко мне, но я не настолько в теме, чтобы помочь тебе". Можно выбрать разные формулировки, которые дадут понять собеседнику, что у вас с ним отношения хорошие, но его просьбу вы удовлетворить не можете.