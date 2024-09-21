ua en ru
Сб, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пол засияет. Как просто и быстро отмыть линолеум от пятен и грязи

Суббота 21 сентября 2024 18:30
UA EN RU
Пол засияет. Как просто и быстро отмыть линолеум от пятен и грязи Линолеум нужно регулярно мыть (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Линолеум - это не только практичный тип пола, но и уход за ним проще, чем за ламинатом или паркетом. Однако если уборка была нечастой, то на поверхности могут появиться пятна, а грязь глубоко въесться в текстуру материала. Вот несколько простых и доступных способов восстановить чистоту линолеума без лишних затрат.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими домашними способами можно просто и качественно отмыть линолеум.

Как удалить пятна с линолеума

Жир и масло

Для пятен на кухне идеально подойдет скипидар: смочите ватный диск и протрите место загрязнения, после чего вымойте пол теплой мыльной водой. Также можно добавить немного моющего средства и несколько капель нашатырного спирта в ведро с водой.

Черные следы от обуви

Любите потанцевать дома? Тогда черные следы от обуви - не редкость. Сотрите их обычным ластиком, а затем вымойте место мыльной водой.

Клей

Используйте димексид, бензин или обычный мыльный раствор, чтобы оттереть клей. Если хотите более интересный метод - нагрейте клей феном, пока он не начнет плавиться, и вытрите сухой тряпкой.

Скотч

Для удаления липких следов подойдет подсолнечное масло или моющее средство. Просто вытрите грязь губкой.

Чернила

Намыльте пятно и разотрите зубной щеткой. Затем вытрите перекисью водорода, а после этого - мыльной водой.

Пол засияет. Как просто и быстро отмыть линолеум от пятен и грязиЛинолеум требует тщательного ухода (фото: Freepik.com)

Как справиться с особо сложными загрязнениями

Пятна от домашних питомцев

Желтые следы можно легко удалить с помощью спирта, уксуса или лимонного сока. Если линолеум светлый, но не белый, попытайтесь протереть пятно раствором йода в воде (25 капель на 1 литр).

Зеленка

Для этого испытайте один из этих методов:

  • Погасите соду уксусом на пятне.
  • Уложите ткань, смоченную 6% перекисью, на 15 минут, затем протрите поверхность.
  • Вытрите пятно спиртом, двигаясь от краев к центру.

Ржавчина

Растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты и соли в воде и протрите ржавое пятно. Другой вариант - использовать керосин.

Строительная пыль

Белый налет после ремонта поможет убрать уксус или лимонную кислоту. Добавьте их в воду и больше не беспокойтесь о разводах!

Как добавить блеск линолеума

Чистый линолеум - это еще не все. Чтобы ваш пол не просто сиял чистотой, но и выглядел как новый, важно придать ему блеск. Для этого используйте олифу. Нанесите ее на поверхность линолеума, затем тщательно отполируйте тряпкой.

Такая обработка помогает скрыть мелкие трещинки и создает впечатление почти "зеркального" пола. Процедуру можно повторять раз в полгода, и ваш линолеум всегда будет в отличном состоянии.

Раньше мы писали, какие способы удалить пятна от мочи и ее запах.

Читайте также, с помощью чего можно легко удалить следы скотча с разных поверхностей.

При написании материала использовались следующие источники: издания How Stuff Works, Sante Plus, Real Simple.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уборка дома
NEWS
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский