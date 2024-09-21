Пол засияет. Как просто и быстро отмыть линолеум от пятен и грязи

Линолеум - это не только практичный тип пола, но и уход за ним проще, чем за ламинатом или паркетом. Однако если уборка была нечастой, то на поверхности могут появиться пятна, а грязь глубоко въесться в текстуру материала. Вот несколько простых и доступных способов восстановить чистоту линолеума без лишних затрат.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими домашними способами можно просто и качественно отмыть линолеум.

Как удалить пятна с линолеума

Жир и масло

Для пятен на кухне идеально подойдет скипидар: смочите ватный диск и протрите место загрязнения, после чего вымойте пол теплой мыльной водой. Также можно добавить немного моющего средства и несколько капель нашатырного спирта в ведро с водой.

Черные следы от обуви

Любите потанцевать дома? Тогда черные следы от обуви - не редкость. Сотрите их обычным ластиком, а затем вымойте место мыльной водой.

Клей

Используйте димексид, бензин или обычный мыльный раствор, чтобы оттереть клей. Если хотите более интересный метод - нагрейте клей феном, пока он не начнет плавиться, и вытрите сухой тряпкой.

Скотч

Для удаления липких следов подойдет подсолнечное масло или моющее средство. Просто вытрите грязь губкой.

Чернила

Намыльте пятно и разотрите зубной щеткой. Затем вытрите перекисью водорода, а после этого - мыльной водой.

Линолеум требует тщательного ухода (фото: Freepik.com)

Как справиться с особо сложными загрязнениями

Пятна от домашних питомцев

Желтые следы можно легко удалить с помощью спирта, уксуса или лимонного сока. Если линолеум светлый, но не белый, попытайтесь протереть пятно раствором йода в воде (25 капель на 1 литр).

Зеленка

Для этого испытайте один из этих методов:

Погасите соду уксусом на пятне.

Уложите ткань, смоченную 6% перекисью, на 15 минут, затем протрите поверхность.

Вытрите пятно спиртом, двигаясь от краев к центру.

Ржавчина

Растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты и соли в воде и протрите ржавое пятно. Другой вариант - использовать керосин.

Строительная пыль

Белый налет после ремонта поможет убрать уксус или лимонную кислоту. Добавьте их в воду и больше не беспокойтесь о разводах!

Как добавить блеск линолеума

Чистый линолеум - это еще не все. Чтобы ваш пол не просто сиял чистотой, но и выглядел как новый, важно придать ему блеск. Для этого используйте олифу. Нанесите ее на поверхность линолеума, затем тщательно отполируйте тряпкой.

Такая обработка помогает скрыть мелкие трещинки и создает впечатление почти "зеркального" пола. Процедуру можно повторять раз в полгода, и ваш линолеум всегда будет в отличном состоянии.