Як видалити сліди олії з одягу, якщо немає часу на прання

Іноді під час приготування салату - навіть максимально обережного і простого - можна раптово "поставити" на одяг пляму від олії. Проте видалити забруднення можна досить швидко, вчасно обробивши її деякими домашніми засобами.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Spruce .

Як видалити плями від олії з одягу

Звісно, зазвичай прання видаляє більшість плям, однак іноді олія може "в'їстися" в тканину - особливо, якщо з моменту потрапляння рідини на тканину пройшло багато часу, або пропущена попередня обробка.

Тож, якщо на одяг потрапила олія, а випрати речі одразу немає можливості - можна спробувати хоча б обробити пляму та максимально прибрати сліди від олії домашніми засобами до повного прання.

Для того, щоб обробити ділянку, де знаходиться пляма від олії, потрібні такі речі:

тупий ніж, ложка або непотрібна пластикова картка;

м'яка зубна щітка;

паперові рушники;

харчова сода;

білий дистильований оцет;

пральний порошок з сильною дією;

мийний засіб для посуду.

Як обробити пляму від олії на одязі

Для початку, якщо олії багато, обережно зберіть рідину з тканини за допомогою тупого ножа або ложки. Потім радять промокнути плями від олії паперовим рушником.

Це полегшить обробку забрудненої ділянки і не дасть маслу просочитися на більшу частину матеріалу.

Після цього потрібно нанести на масну пляму харчову соду, щоб вона увібрала якнайбільше олії і жиру з тканини. Використовуйте таку кількість соди, щоб повністю покрити пляму.

Слід зачекати, поки сода вбере рідину, а потім зняти шар речовини за допомогою тупого пластикового ножа або краю пластикової картки. Після цього потрібно нанести новий шар соди на плями від олії - і знову зачекати, поки сода не перестане вбирати жир.

Якщо пляма великого розміру, радять залишити соду на ніч, а якщо невелика - зачекати хоча б 30 хвилин. Залишки соди слід зчистити рукою або зубною щіткою.

Після цього рекомендують вилити ковпачок білого дистильованого оцту прямо на пляму, щоб розщепити її - і обережно прибрати залишки рідини м'якою зубною щіткою.

Водночас на делікатній тканині не варто використовувати соду чи оцет - щоб не пошкодити волокна і не знебарвити матеріал.

Для одягу та взуття, які не можна прати, також радять присипати масляні плями кукурудзяним крохмалем або дитячою присипкою, щоб прибрати жир з тканини.

Як відіпрати пляму від олії з одягу

Якщо після обробки частина плями все ще помітна, радять нанести на забруднену ділянку пральний засіб сильної дії.

Для більш стійких плям також можна використати звичайний засіб для миття посуду - він розщеплює жир. Для цього нанесіть засіб на пляму, з обох боків тканини.

Після цього радять дати рідині вбратися принаймні протягом 3-5 хвилин, але не довше 10 хвилин - інакше ділянка може висохнути. Потім необхідно випрати забруднену ділянку у воді найвищої рекомендованої температури.