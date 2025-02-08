Как выбрать роддом. Главные факторы, на которые нужно обратить внимание будущим родителям

Во время беременности и родов каждой женщине важно чувствовать безопасность и профессионализм медицинского персонала. Поэтому выбор роддома занимает второе место после выбора врача, который будет наблюдать за беременностью.

РБК-Украина (проект Styler) продолжает серию материалов об ответственном родительстве совместно с медицинским центром "Лелека". Во втором - говорим о рациональном выборе роддома.

Где наблюдаться

В процессе наблюдения за протеканием беременности самый главный момент - это ничего не пропустить, говорит операционный директор "Лелеки" Вадим Зукин.

"Суть ведения беременности: если что-то идет не так, очень оперативно это скорректировать. Или если у ребенка есть определенные недостатки, оперативно сообщить родителям. Также важно понять, когда именно проводить роды, если вдруг их надо проводить досрочно, а также какой план родов надо рекомендовать", - говорит собеседник.

По статистике медицинского центра, собранной до полномасштабной войны, 70% беременных киевлянок наблюдали беременность именно в государственных учреждениях, 30% - в частных.

Операционный директор медицинского центра "Лелека" Вадим Зукин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Такие цифры "набегают" по разным причинам. Прежде всего не во всех регионах есть густая сетка частных медицинских учреждений или возможности до них добраться. Другая причина - это финансы, ведь государственная медицина не предусматривает прямой оплаты за услуги врача, в отличие от частной.

В выборе места для ведения беременности стоит опираться на собственные возможности и ощущения, особенно в отношении к беременной и коммуникации с медицинским персоналом.

Основное различие между государственными и частными учреждениями заключается в спектре услуг. Первые обычно предоставляют те, которые утверждены МОЗ Украины, а также гарантированы всем гражданкам Украины по программе медицинских гарантий по ведению беременности. А вторые предлагают дополнительные услуги, если пациент может за это заплатить.

"Например, один из наших дифференциаторов - это неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ - ред.) Вместо первого скрининга можно делать НИПТ, поскольку оно с большей вероятностью показывает, есть ли у ребенка хромосомные аномалии", - говорит Зукин.

НИПТ определяет синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром Тернера, трисомии по X-хромосоме, синдром Клайнфельтера, синдром Джейкобса, синдром Шерешевского-Тернера. Для проведения тестирования берут венозную кровь беременной.

В частности, в США, Германии, Франции, Испании и Швеции тестирование является обязательным. Эти страны оплачивают лечение ребенка с определенным генетическим заболеванием, поэтому НИПТ - это определенное страхование для государственного бюджета, ведь некоторые пары могут принять решение не рожать ребенка.

Как выбрать роддом

Договоренность с врачом

Инфлюенсер Юлия Катренко беременна уже в пятый раз. Все предыдущие беременности она вела в государственных больницах, где потом и рожала.

"На то время у мужа были финансовые трудности. И мы выбирали роддом по отзывам. С врачами тоже не договаривались о родах, это была большая ошибка. И я очень настрадалась", - вспоминает женщина свой опыт.

Инфлюенсер и владелица салона красоты Юлия Катренко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По ее словам, она не получила должного отношения к себе. Кроме того, однажды под угрозой была и жизнь малыша.

"Даже когда у меня второй ребенок уже был обвит пуповиной трижды, был синий, на УЗИ этого не видели. Если бы я с криками не пошла к главному врачу, роды не начали бы. Она сказала ходить, а уже была 41-я неделя. Я уже не могла ходить, такая была боль. Получается, что не дала деньги, и вот такое отношение", - рассуждает Юлия.

Вадим Зукин из собственной практики рассказывает, что часто фактором выбора конкретного учреждения для рождения ребенка становится определенный специалист, который там работает.

"Это конечно важно, кто будет принимать роды, но женщины забывают, что за акушером стоит вся команда. Это и акушерка родильных залов, и детские медсестры, и неонатологи и тому подобное. Были случаи, когда выбирают анестезиолога, который именно обезболивает", - говорит он.

"Еще не все роддома перешли на более современные процессы обезболивания. И в некоторых родильных до сих пор продолжаются дискуссии, можно ли обезболивать женщину во втором периоде родов. Далеко не все анестезиологи вообще умеют это делать", - объясняет Зукин.

Юлия как опытная мама советует выбирать своего врача только вживую.

"Если есть рекомендации по врачам от знакомых, которые рожали, сходите на консультацию, пообщайтесь. Выберите для себя хорошего врача. В интернете читать отзывы не очень правильно. Надо только живое общение, живая рекомендация человека", - говорит инфлюенсерка.

Цены

Следующий критерий выбора - это, конечно, стоимость.

"Когда ты планируешь рожать в частном роддоме, смотришь на то, что они тебе за это дают. Какую безопасность, например. Я считаю, что если ты уже выбираешь частный, то выбирай с лучшими условиями, отношением, сервисом и т. д", - отмечает Юлия.

Ведение беременности может стоить от 20 000 до 80 000 гривен в зависимости от состояния здоровья женщины и ее желания проходить дополнительные обследования, которые не являются обязательными по рекомендациям Минздрава, говорит Вадим Зукин.

Что касается родов, то цена от 50 000 до 130 000 гривен в среднем, хотя могут быть и более сложные случаи.

"У нас были кейсы до 400 000-500 000 гривен, это сложные случаи, когда надо было лежать три месяца, потом делать сложную операцию и так далее. Это редкие кейсы. Обычно такая средняя цена - это где-то 2 000-2 500 долларов", - говорит он.

Относительно стоимости родов в государственных больницах, то родить бесплатно вполне возможно. Однако часто пациентки платят благодарность врачу, которая согласно закону взяткой не считается.

"То есть фактически в государственных можно заплатить от нуля и до четырех-пяти тысяч долларов. Какие условия, где, кто и как договорится. Неформальный платеж никто не отменял", - заключает Зукин.

Отдаленность от дома

Юлия Катренко всем роженицам советует выбирать роддом как можно ближе к дому, чтобы успеть доехать на машине. Это особенно важно, если роды могут быть стремительными.

Если вблизи вас нет таких учреждений или по определенным причинам они вам не подходят, вызывайте "скорую". Но здесь есть важный нюанс: подписывайте договор с желаемым роддомом или врачом. Без него "скорая" отвезет вас в ближайший роддом.

Факторы выбора, которые сложно проверить

По словам Вадима Зукина, подходы и стандарты, которые применяет заведение, являются весомыми при выборе, однако большое количество из них пользователь услуг не может оценить.

"В Украине пациент находится в плохом статусе. В США есть точное требование по открытости медицинской информации, все госпитали отчитываются. Человек может зайти, и по крайней мере какие-то объективные результаты посмотреть. И эти результаты являются верифицированными", - говорит он.

"Золотой стандарт" в медицине - это аккредитация JCI, которая является одной из самых престижных аккредитаций госпиталей. В мире более 1 000 больниц в 100 странах мира подтвердили эту аккредитацию, что свидетельствует о качестве и безопасности медицинских услуг в аккредитованных клиниках.

Аккредитация JCI создана специально для медицинских учреждений и базируется на более чем 1 000 измерительных элементов, которые охватывают все процессы в клинике - медицинские и немедицинские.

"Основа цель JCI заключается в улучшении качества медицинской помощи, стандартизации всех процессов и повышении безопасности пациента на всех этапах лечения", - объясняет операционный директор "Лелеки".

Вадим Зукин: "Лелека" - единственный медицинский центр в Украине, который прошел аудит и подтвердил аккредитацию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Редакцию требований меняют каждые пять лет. Медицинское учреждение должно ознакомиться со всеми требованиями, подготовиться, защититься, и только тогда получит разрешение на работу в соответствии с новой редакцией.

То есть эта награда является своеобразным сигналом о "знаке качества" для пациента при выборе медучреждения для лечения.

Дополнительные нюансы

Не лишним будет убедиться в следующем:

питание в роддоме;

система вызова персонала;

виды скрининга новорожденных;

возможность обезболивания родов;

возможность рожать в удобном положении;

возможность проведения партнерских родов;

какая помощь есть для новоиспеченной мамы;

наличие отделения для беременных с различными патологиями;

состояние родильных залов, палат, операционных и послеродовых палат.

"У меня свой бизнес, и я говорю всем своим мастерам: мы продаем не услугу, мы продаем сервис. Люди идут, чтобы их погладили, чтобы с ними поговорили. А на качество услуги смотрят уже потом. Очень важно быть в таком месте, где есть уважение к человеку, тем более беременной", - подытоживает Юлия Катренко.