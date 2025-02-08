Як вибрати пологовий будинок. Головні фактори, на які треба звернути увагу майбутнім батькам

Під час вагітності та пологів кожній жінці важливо відчувати безпеку й фаховість медичного персоналу. Тож вибір пологового будинку посідає друге місце після вибору лікаря, який буде спостерігати за вагітністю.

РБК-Україна (проєкт Styler) продовжує серію матеріалів про відповідальне батьківство спільно з медичним центром "Лелека". У другому - говоримо про раціональний вибір пологового будинку.

Де спостерігатися

У процесі спостереження за протіканням вагітності найголовніший момент - це нічого не пропустити, говорить операційний директор "Лелеки" Вадим Зукін.

"Суть ведення вагітності: якщо щось йде не так, дуже оперативно це скоригувати. Або якщо у дитини є певні вади, оперативно повідомити батькам. Також важливо зрозуміти, коли саме проводити пологи, якщо раптом їх треба проводити достроково, а також який план пологів треба рекомендувати", - каже співрозмовник.

За статистикою медичного центру, зібраною до повномасштабної війни, 70% вагітних киянок спостерігали вагітність саме в державних установах, 30% - у приватних.

Операційний директор медичного центру "Лелека" Вадим Зукін (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Такі цифри "набігають" з різних причин. Насамперед не в усіх регіонах є густа сітка приватних медичних закладів чи можливості до них дістатися. Інша причина - це фінанси, адже державна медицина не передбачає прямої оплати за послуги лікаря, на відміну від приватної.

У виборі місця для ведення вагітності варто спиратися на власні можливості та відчуття, особливо в ставленні до вагітної та комунікації з медичним персоналом.

Основна відмінність між державними та приватними закладами полягає в спектрі послуг. Перші зазвичай надають ті, що затверджені МОЗ України, а також гарантовані всім громадянкам України за програмою медичних гарантій з ведення вагітності. А другі пропонують додаткові послуги, якщо пацієнт може за це сплатити.

"Наприклад, один з наших диференціаторів - це неінвазивне пренатальне тестування (НІПТ - ред.) Замість першого скринінгу можна робити НІПТ, оскільки воно з більшою ймовірністю показує, чи є в дитини хромосомні аномалії", - говорить Зукін.

НІПТ визначає синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едвардса, синдром Тернера, трисомії по X-хромосомі, синдром Клайнфельтера, синдром Джейкобса, синдром Шерешевського-Тернера. Для проведення тестування беруть венозну кров вагітної.

Зокрема, у США, Німеччині, Франції, Іспанії та Швеції тестування є обов'язковим. Ці країни сплачують лікування дитини з певним генетичним захворюванням, тож НІПТ - це певне страхування для державного бюджету, адже деякі пари можуть ухвалити рішення не народжувати дитину.

Як вибрати пологовий будинок

Домовленість із лікарем

Інфлюенсерка Юлія Катренко вагітна вже вп'яте. Усі попередні вагітності вона вела в державних лікарнях, де потім і народжувала.

"На той час у чоловіка були фінансові труднощі. І ми вибирали пологовий будинок за відгуками. З лікарями теж не домовлялися про пологи, це була велика помилка. І я дуже настраждалася", - пригадує жінка свій досвід.

Інфлюенсерка та власниця салону краси Юлія Катренко (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

За її словами, вона не отримала належного ставлення до себе. Крім того, одного разу під загрозою було й життя малюка.

"Навіть коли в мене друга дитина вже була обвита пуповиною тричі, була синя, на УЗД цього не бачили. Якби я з криками не пішла до головного лікаря, пологи не розпочали б. Вона сказала ходити, а вже був 41-й тиждень. Я вже не могла ходити, такий був біль. Виходить, що не дала гроші, і от таке ставлення", - розмірковує Юлія.

Вадим Зукін із власної практики розповідає, що часто фактором вибору конкретної установи для народження дитини стає певний спеціаліст, який там працює.

"Це звичайно важливо, хто буде приймати пологи, але жінки забувають про те, що за акушером стоїть вся команда. Це й акушерка пологових залів, і дитячі медсестри, і неонатологи тощо. Були випадки, коли обирають анестезіолога, який саме знеболює", - каже він.

"Ще не всі пологові будинки перейшли на більш сучасні процеси знеболення. І в деяких пологових досі тривають дискусії, чи можна знеболювати жінку у другому періоді пологів. Далеко не всі анестезіологи взагалі вміють це робити", - пояснює Зукін.

Юлія як досвідчена мама радить обирати свого лікаря лише наживо.

"Якщо є рекомендації щодо лікарів від знайомих, які народжували, сходіть на консультацію, поспілкуйтеся. Виберіть для себе гарного лікаря. В інтернеті читати відгуки не дуже правильно. Треба тільки живе спілкування, жива рекомендація людини", - говорить інфлюенсерка.

Ціни

Наступний критерій вибору - це, звісно, вартість.

"Коли ти плануєш народжувати в приватному пологовому, дивишся на те, що вони тобі за це дають. Яку безпеку, наприклад. Я вважаю, що якщо ти вже вибираєш приватний, то вибирай з найкращими умовами, ставленням, сервісом тощо", - зазначає Юлія.

Ведення вагітності може коштувати від 20 000 до 80 000 гривень залежно від стану здоров'я жінки та її бажання проходити додаткові обстеження, які не є обов'язковими за рекомендаціями МОЗ, каже Вадим Зукін.

Щодо пологів, то ціна від 50 000 до 130 000 гривень у середньому, хоча можуть бути й складніші випадки.

"У нас були кейси до 400 000-500 000 гривень, це складні випадки, коли треба було лежати три місяці, потім робити складну операцію і так далі. Це рідкісні кейси. Зазвичай така середня ціна - це десь 2 000-2 500 доларів", - каже він.

Щодо вартості пологів у державних лікарнях, то народити безкоштовно цілком можливо. Проте часто пацієнтки сплачують подяку лікареві, яка відповідно до закону хабарем не вважається.

"Тобто фактично в державних можна заплатити від нуля й до чотирьох-п'яти тисяч доларів. Які умови, де, хто та як домовиться. Неформальний платіж ніхто не скасовував", - підсумовує Зукін.

Віддаленість від дому

Юлія Катренко всім породіллям радить вибирати пологовий будинок якомога ближче додому, щоби встигнути доїхати на машині. Це особливо важливо, якщо пологи можуть бути стрімкими.

Якщо ж поблизу вас немає таких установ чи з певних причин вони вам не підходять, викликайте "швидку". Але тут є важливий нюанс: підписуйте договір з бажаним пологовим будинком чи лікарем. Без нього "швидка" відвезе вас до найближчого пологового.

Фактори вибору, які складно перевірити

За словами Вадима Зукіна, підходи та стандарти, які застосовує заклад, є вагомими під час вибору, проте велику кількість із них користувач послуг не може оцінити.

"В Україні пацієнт перебуває в поганому статусі. У США є точна вимога щодо відкритості медичної інформації, всі шпиталі звітуються. Людина може зайти й принаймні якісь об'єктивні результати подивитись. І ці результати є верифікованими", - говорить він.

"Золотий стандарт" у медицині - це акредитація JCI, яка однією з найпрестижніших акредитацій шпиталів. У світі понад 1 000 лікарень в 100 країнах світу підтвердили цю акредитацію, що свідчить про якість та безпеку медичних послуг в акредитованих клініках.

Акредитація JCI створена спеціально для медичних закладів і базується на більш ніж 1 000 вимірювальних елементів, які охоплюють усі процеси в клініці - медичні та немедичні.

"Основа мета JCI полягає в поліпшенні якості медичної допомоги, стандартизації усіх процесів та підвищенні безпеки пацієнта на усіх етапах лікування", - пояснює операційний директор "Лелеки".

Вадим Зукін: "Лелека" - єдиний медичний центр в Україні, який пройшов аудит і підтвердив акредитацію (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Редакцію вимог змінюють кожних п'ять років. Медичний заклад повинен ознайомитися з усіма вимогами, підготуватися, захиститися, і лише тоді отримає дозвіл на роботу відповідно до нової редакції.

Тобто ця відзнака є своєрідним сигналом про "знак якості" для пацієнта при виборі медзакладу для лікування.

Додаткові нюанси

Не зайвим буде переконатися в такому:

система виклику персоналу;

можливість знеболення пологів;

види скринінгу новонароджених;

харчування в пологовому будинку;

яка допомога є для новоспеченої мами;

можливість проведення партнерських пологів;

можливість народжувати в зручному положенні;

наявність відділення для вагітних з різними патологіями;

стан пологових залів, палат, операційних і післяпологових палат.

"У мене свій бізнес, і я кажу всім своїм майстрам: ми продаємо не послугу, ми продаємо сервіс. Люди йдуть, щоб їх погладили, щоб з ними поговорили. А на якість послуги дивляться вже потім. Дуже важливо бути в такому місці, де є повага до людини, тим паче вагітної", - підсумовує Юлія Катренко.