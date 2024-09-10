Как выбрать духи и не прогадать с ароматом: как понять, есть ли шлейф

Какие бывают типы духов

Духи (Parfum) : наиболее концентрированная и устойчивая форма (20-30% ароматических масел), держатся до 8 часов и более.

: наиболее концентрированная и устойчивая форма (20-30% ароматических масел), держатся до 8 часов и более. Парфюмерная вода (Eau de Parfum) : менее концентрированная (15-20%), держится около 6 часов.

: менее концентрированная (15-20%), держится около 6 часов. Туалетная вода (Eau de Toilette) : более легкий вариант (5-15%), подходит для ежедневного использования, держится 3-4 часа.

: более легкий вариант (5-15%), подходит для ежедневного использования, держится 3-4 часа. Одеколон (Eau de Cologne) : самая слабая концентрация (2-4%), подходит для очень легкого аромата.

Выбирайте аромат в зависимости от сезона

Лето: свежие, легкие ароматы с цитрусовыми, цветочными или морскими нотами.

Осень и зима: более насыщенные, теплые ароматы с нотами пряностей, древесины, мускуса или ванили.

Весна: цветочные и фруктовые ароматы, придающие легкость и свежесть.

Испытывайте ароматы на коже

Распылите немного духов на запястье или сгиб локтя. Подождите несколько минут, чтобы верхние ноты выветрились и почувствуйте, как раскрываются средние и базовые ноты.

Каждая кожа взаимодействует с духами по-своему, поэтому ароматы могут ощущаться по-разному на разных людях.

Не торопитесь

Выбирайте духи в первой половине дня, когда ваше обонятельное восприятие наиболее обострено.

Испытывайте не более 3-4 ароматов за раз, чтобы избежать смешивания запахов.

Как понять, являются ли духи шлейфовыми?

Этот вопрос интересует многих после того, как уже выбран вожделенный аромат.

Шлейф часто путают с устойчивостью, но между этими понятиями есть разница. Шлейф – это след аромата, который ощущается на расстоянии, например, после того, как человек прошел мимо вас.

Как понять, духи шлейфовые (фото: brocard.ua)

Устойчивость же определяет, сколько времени аромат держится на коже.

Что объединяет шлейфовость и стойкость – это их индивидуальность. Некоторые духи могут хуже держаться и раскрываться на одной коже, но прекрасно – на другой. На это влияют тип кожи, сезон и химические реакции при нанесении аромата.

Отзывы могут помочь в определении шлейфовости аромата, но лучший вариант – это тестирование. Ведь никто кроме вас не сможет лучше понять, нравится ли вам запах, как он раскрывается и держится именно на вашей коже.