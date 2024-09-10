Как выбрать духи и не прогадать с ароматом: как понять, есть ли шлейф

Выбор духов - это индивидуальный процесс, который зависит от многих факторов, таких как личные предпочтения, образ жизни и события, для которых вы планируете использовать аромат.
В материале РБК-Украина (проект Styler) мы дадим несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.
Этот вопрос интересует многих после того, как уже выбран вожделенный аромат.
Шлейф часто путают с устойчивостью, но между этими понятиями есть разница. Шлейф – это след аромата, который ощущается на расстоянии, например, после того, как человек прошел мимо вас.
Устойчивость же определяет, сколько времени аромат держится на коже.
Что объединяет шлейфовость и стойкость – это их индивидуальность. Некоторые духи могут хуже держаться и раскрываться на одной коже, но прекрасно – на другой. На это влияют тип кожи, сезон и химические реакции при нанесении аромата.
Отзывы могут помочь в определении шлейфовости аромата, но лучший вариант – это тестирование. Ведь никто кроме вас не сможет лучше понять, нравится ли вам запах, как он раскрывается и держится именно на вашей коже.
Раньше мы писали о лучших ароматах на осень 2024 года.
Вам будет интересно прочитать о топ-10 парфюмах, которые покупают украинцы и украинки в 2024 году.
В материале использованы данные с сайтов Kremchik.ua, Brocard.