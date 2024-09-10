Як вибрати парфуми і не помилитися з ароматом: як зрозуміти, чи є шлейф

Вибір парфумів - це індивідуальний процес, який залежить від багатьох факторів, таких як особисті вподобання, стиль життя та події, для яких ви плануєте використовувати аромат.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми дамо кількапорад, які допоможуть вам зробити правильний вибір.
Це питання цікавить багатьох після того, як вже обрано омріяний аромат.
Шлейф часто плутають із стійкістю, але між цими поняттями є різниця. Шлейф — це слід аромату, який відчувається на відстані, наприклад, після того, як людина пройшла повз вас.
Стійкість же визначає, скільки часу аромат тримається на шкірі.
Що об'єднує шлейфовість і стійкість - це їх індивідуальність. Деякі парфуми можуть гірше триматися і розкриватися на одній шкірі, але чудово — на іншій. На це впливають тип шкіри, сезон та хімічні реакції при нанесенні аромату.
Відгуки можуть допомогти у визначенні шлейфовості аромату, але найкращий варіант - це тестування. Адже ніхто, крім вас, не зможе краще зрозуміти, чи подобається вам запах, як він розкривається і тримається саме на вашій шкірі.
Раніше ми писали про найкращі аромати на осінь 2024.
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В матеріалі використані дані з сайтів Kremchik.ua, Brocard.