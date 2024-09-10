Як вибрати парфуми і не помилитися з ароматом: як зрозуміти, чи є шлейф

Які бувають типи парфумів

Парфуми (Parfum) : найбільш концентрована та стійка форма (20-30% ароматичних олій), тримаються до 8 годин і більше.

: найбільш концентрована та стійка форма (20-30% ароматичних олій), тримаються до 8 годин і більше. Парфумована вода (Eau de Parfum) : менш концентрована (15-20%), тримається близько 6 годин.

: менш концентрована (15-20%), тримається близько 6 годин. Туалетна вода (Eau de Toilette) : легший варіант (5-15%), підходить для щоденного використання, тримається 3-4 години.

: легший варіант (5-15%), підходить для щоденного використання, тримається 3-4 години. Одеколон (Eau de Cologne): найслабша концентрація (2-4%), підходить для дуже легкого аромату.

Вибирайте аромат залежно від сезону

Літо: свіжі, легкі аромати з цитрусовими, квітковими або морськими нотами.

Осінь та зима: більш насичені, теплі аромати з нотами прянощів, деревини, мускусу або ванілі.

Весна: квіткові та фруктові аромати, які додають легкості та свіжості.

Випробовуйте аромати на шкірі

Розпиліть трохи парфумів на зап'ястя або згин ліктя. Зачекайте кілька хвилин, щоб верхні ноти вивітрилися і відчуйте, як розкриваються середні та базові ноти.

Кожна шкіра взаємодіє з парфумами по-своєму, тому аромати можуть відчуватися по-різному на різних людях.

Не поспішайте

Вибирайте парфуми в першій половині дня, коли ваше нюхове сприйняття найбільш загострене.

Випробовуйте не більше 3-4 ароматів за раз, щоб уникнути змішування запахів.

Як зрозуміти, чи є парфуми шлейфовими?

Це питання цікавить багатьох після того, як вже обрано омріяний аромат.

Шлейф часто плутають із стійкістю, але між цими поняттями є різниця. Шлейф — це слід аромату, який відчувається на відстані, наприклад, після того, як людина пройшла повз вас.

Як зрозуміти, чи парфуми шлейфові (фото: brocard.ua)

Стійкість же визначає, скільки часу аромат тримається на шкірі.

Що об'єднує шлейфовість і стійкість - це їх індивідуальність. Деякі парфуми можуть гірше триматися і розкриватися на одній шкірі, але чудово — на іншій. На це впливають тип шкіри, сезон та хімічні реакції при нанесенні аромату.

Відгуки можуть допомогти у визначенні шлейфовості аромату, але найкращий варіант - це тестування. Адже ніхто, крім вас, не зможе краще зрозуміти, чи подобається вам запах, як він розкривається і тримається саме на вашій шкірі.