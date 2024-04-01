Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной

Такой невзрачный овощ, как свекла, на самом деле источник необходимых микроэлементов и витаминов. Свекла вкусна как в жареном виде, так и приготовленная на гриле, в микроволновке, на пару, или отварная. Однако на вкус влияет и тщательный выбор овоща при покупке.

О том, как выбрать хорошую свеклу в магазине, какова ее пищевая ценность и можно ли есть овощ сырым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о питании EatingWell .

Как выбрать вкусную свеклу в магазине или на рынке

Учитывайте размер свеклы

Размеры свеклы варьируются от размеров редиса до размеров маленькой капусты. Лучше выбирать малый или средний овощ - такая свекла подойдет ко многим рецептам, быстрее пропекается, чистить ее легче.

А вот большая свекла хорошо подходит для запекания целиком, поскольку она выдерживает длительное действие температуры, оставаясь при этом вкусной и нежной.

Обращайте внимание на состояние листьев

Если у свеклы все еще есть листья - они должны быть яркими и свежими, а не увядшими. Даже если свекольная зелень не будет использоваться, состояние листьев позволяет понять, насколько свекла свежа. А свежесть овоща влияет на качество и вкус блюда.

Выбирайте свеклу со свежими листьями (фото: Freepik)

Избегайте дефектов

Независимо от того, какой это сорт овоща, обязательно выбирайте свеклу без дефектов - без порезов на кожуре или вмятин. Кроме этого, избегайте той свеклы, которая имеет мягкие участки - это может свидетельствовать о порче. В идеале целая свекла также должна иметь длинный тонкий корень, свисающий с нижней части свеклы.

Можно ли есть сырую свеклу?

Несмотря на то, что для определенных блюд свеклу заранее запекают, сырую свеклу, как и зелень с ее верхушки, можно употреблять в пищу.

Сырая свекла может быть жесткой, поэтому ее нужно нарезать или натереть на терке, чтобы она была съедобной - кроме того, она не такая сладкая, как термически обработанный овощ. Однако она отлично подходит для салатов, соусов и приправ.

Свеклу можно употреблять сырой (фото: Freepik)

Еще один довольно необычный метод приготовления сырой свеклы - спирализация овоща с помощью специальной овощерезки, которая превращает свеклу в тонкие и длинные нити. Благодаря такой нарезке овощ легко жуется и приятно хрустит. Такую "лапшу" можно подавать как отдельное блюдо или заправить небольшим количеством сливочного соуса или растительным маслом.

Тем не менее сырую свеклу следует употреблять с осторожностью людям с болезнями почек или печени, сердечной недостаточностью или диабетом - из-за содержания в овоще калия и нитратов.

Пищевая ценность свеклы

Кроме того, что свекла - отличный источник клетчатки, этот овощ содержит много природных сахаров, а также богат витаминами и минералами, поэтому является полезным дополнением ко многим блюдам.

Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке сырой свеклы содержится:

Калорий - 59

Клетчатки - 4 г

Углеводов - 13 г

Сахара - 9 г

Белков - 2 г

Общего жира - 0 г

Насыщенного жира - 0 г

Натрия - 106 мг

Калия - 442 мг

К тому же свекла содержит нитраты - питательное вещество, которое может повысить продуктивность во время физических упражнений.

Свекла также является отличным источником антиоксидантов. Она обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить повреждение мышц и органов. Кроме этого, свекла может помочь защитить кровеносные сосуды от повреждений и снизить давление.