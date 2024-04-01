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Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной

Понедельник 01 апреля 2024 18:00
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Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной Как выбрать вкусную свеклу (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Такой невзрачный овощ, как свекла, на самом деле источник необходимых микроэлементов и витаминов. Свекла вкусна как в жареном виде, так и приготовленная на гриле, в микроволновке, на пару, или отварная. Однако на вкус влияет и тщательный выбор овоща при покупке.

О том, как выбрать хорошую свеклу в магазине, какова ее пищевая ценность и можно ли есть овощ сырым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о питании EatingWell.

Как выбрать вкусную свеклу в магазине или на рынке

Учитывайте размер свеклы

Размеры свеклы варьируются от размеров редиса до размеров маленькой капусты. Лучше выбирать малый или средний овощ - такая свекла подойдет ко многим рецептам, быстрее пропекается, чистить ее легче.

А вот большая свекла хорошо подходит для запекания целиком, поскольку она выдерживает длительное действие температуры, оставаясь при этом вкусной и нежной.

Обращайте внимание на состояние листьев

Если у свеклы все еще есть листья - они должны быть яркими и свежими, а не увядшими. Даже если свекольная зелень не будет использоваться, состояние листьев позволяет понять, насколько свекла свежа. А свежесть овоща влияет на качество и вкус блюда.

Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной

Выбирайте свеклу со свежими листьями (фото: Freepik)

Избегайте дефектов

Независимо от того, какой это сорт овоща, обязательно выбирайте свеклу без дефектов - без порезов на кожуре или вмятин. Кроме этого, избегайте той свеклы, которая имеет мягкие участки - это может свидетельствовать о порче. В идеале целая свекла также должна иметь длинный тонкий корень, свисающий с нижней части свеклы.

Можно ли есть сырую свеклу?

Несмотря на то, что для определенных блюд свеклу заранее запекают, сырую свеклу, как и зелень с ее верхушки, можно употреблять в пищу.

Сырая свекла может быть жесткой, поэтому ее нужно нарезать или натереть на терке, чтобы она была съедобной - кроме того, она не такая сладкая, как термически обработанный овощ. Однако она отлично подходит для салатов, соусов и приправ.

Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной

Свеклу можно употреблять сырой (фото: Freepik)

Еще один довольно необычный метод приготовления сырой свеклы - спирализация овоща с помощью специальной овощерезки, которая превращает свеклу в тонкие и длинные нити. Благодаря такой нарезке овощ легко жуется и приятно хрустит. Такую "лапшу" можно подавать как отдельное блюдо или заправить небольшим количеством сливочного соуса или растительным маслом.

Тем не менее сырую свеклу следует употреблять с осторожностью людям с болезнями почек или печени, сердечной недостаточностью или диабетом - из-за содержания в овоще калия и нитратов.

Пищевая ценность свеклы

Кроме того, что свекла - отличный источник клетчатки, этот овощ содержит много природных сахаров, а также богат витаминами и минералами, поэтому является полезным дополнением ко многим блюдам.

Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке сырой свеклы содержится:

  • Калорий - 59
  • Клетчатки - 4 г
  • Углеводов - 13 г
  • Сахара - 9 г
  • Белков - 2 г
  • Общего жира - 0 г
  • Насыщенного жира - 0 г
  • Натрия - 106 мг
  • Калия - 442 мг

К тому же свекла содержит нитраты - питательное вещество, которое может повысить продуктивность во время физических упражнений.

Свекла также является отличным источником антиоксидантов. Она обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить повреждение мышц и органов. Кроме этого, свекла может помочь защитить кровеносные сосуды от повреждений и снизить давление.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, какая польза и вред сырой свеклы для здоровья.

Также читайте о том, что не стоит добавлять в маринад для шашлыка.

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