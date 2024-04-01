2 ингредиента, которые безвозвратно испортят маринад для шашлыка

Маринад для шашлыка может состоять из разных ингредиентов, ведь каждый хозяин обычно готовит его по-своему. В то же время, некоторые из продуктов, по мнению кулинаров, могут безвозвратно испортить вкус и даже "структуру" мяса.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким должен быть маринад для шашлыка, что лучше в него не добавлять, а также как не испортить маринад для мяса в целом.

Каким должен быть маринад для шашлыка

Удачный маринад для мяса должен содержать жиры, которые:

обволокут каждый кусочек

сдержат вытекание соков в процессе жарки

придадут вкус

Для этого можно использовать растительное масло, несладкий густой йогурт, сливки, сметану или растопленное сливочное масло.

Кроме того, в маринаде, по мнению экспертов, обязательно должна быть кислота. Она смягчает волокна мяса и делает его более нежным.

Для этого можно добавить сок цитрусов, граната, немного сухого вина, томаты или томатный сок, ягоды.

Наконец, для приятного аромата и интересного вкуса нужны пряности. Универсальными для любого вида мяса являются: чеснок, лавровый лист, черный и другие виды перцев, базилик, чабрец, корень имбиря, орегано и можжевельник.

Что нельзя добавлять в маринад

По мнению ряда экспертов, существуют ингредиенты, которые в маринад для шашлыка добавлять категорически не стоит.

Чаще всего среди таких продуктов упоминают уксус и майонез.

Несмотря на распространенное мнение, якобы уксус способен сделать мясо более мягким, некоторые кулинары подчеркивают, что все происходит наоборот - он может сделать мясо слишком жестким. Тогда в процессе жарки оно будет сырым внутри, но будет гореть сверху.

Традиционный среди многих украинцев майонез добавлять в маринад тоже не советуют. Здесь речь идет не столько о вкусовых качествах, сколько о пользе для здоровья, ведь в результате термической обработки этот соус превращает блюдо в источник канцерогенов.

Как легко испортить маринад для мяса

Для того чтобы не испортить маринад, кулинары советуют следить за рядом важных аспектов:

не класть слишком много кислоты (лимон, соевый соус, ананас, киви) - ее избыток может слишком сильно размягчить мясо (для молодого мяса она вообще не нужна)

не солить мясо сразу и слишком сильно - соль "вытягивает" влагу, поэтому чтобы шашлык не получился сухим, необходимое количество соли советуют добавлять непосредственно перед приготовлением

не заправлять мясо слишком большим количеством ингредиентов - чтобы маринад не забил вкус мяса

добавлять "разумное" количество специй - некоторые считают, что максимально допустимое количество специй для мяса равно четырем, в то же время слишком малое количество приправ может сделать будущий шашлык пресным

Кроме того, не стоит экспериментировать со всем объемом мяса - если у вас есть непреодолимое желание сделать тот или иной "экспериментальный" маринад, лучше всего использовать для этого лишь часть будущего шашлыка. Другую "порцию" приготовьте по классическому проверенному рецепту.

В заключение, стоит помнить, что любой маринад должен быть свежим и в достаточном количестве - полностью покрывать мясо.

Для того чтобы ваш будущий шашлык имел прекрасный вкус и аромат, держать его в маринаде нужно по меньшей мере пол часа. Лучше всего - оставить его мариноваться в течение двух-трех часов.