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Как унять навязчивые мысли и тревогу. Вас спасет простой прием "Сейф"

Суббота 02 марта 2024 14:23
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Как унять навязчивые мысли и тревогу. Вас спасет простой прием "Сейф" Как успокоиться, когда атакуют навязчивые мысли (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда у людей могут возникать навязчивые мысли и тревога. И они доставляют немало проблем и неприятных эмоций. Впрочем, справиться с тревогой и паникой вполне возможно.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на странице Министерства здравоохранения в Facebook появился простой и эффективный психологический прием.

Как унять навязчивые мысли - техника "Сейф"

В Минздраве рассказали, что для того чтобы успокоиться, сначала нужно найти тихое место. Закройте глаза и начните действовать согласно инструкции:

  • представьте надежный сейф, "нарисуйте" все детали, мысленно к нему прикоснитесь
  • придумайте место, где находится этот сейф, и осознайте, что о нем знаете только вы
  • навязчивые мысли или плохие воспоминания "визуализируйте" - превратите их в фото, представьте, как вы держите его в руках и помните, что вы в безопасности
  • положите фото в сейф, закройте дверь и мысленно попробуйте открыть замок - осознайте, что снимок с негативом надежно спрятан и больше вас не побеспокоит.

Техника "Сейф" - иллюстрированная инструкция

На картинке может быть: текст

На изображении может быть: текст «представит, где находится этот сейф например, на подземном этаже сверхсовременного банка, на безлюдном острове, где-то далеко в космос или, может, просто у вас под лежаком. знаете только вы.»

На изображении может быть: толстый лори и текст «навязчивое мнение или тяжелое воспоминание представьте фотографией вы держите и в руках. смотрите на Heï в последний раз кладете в темный сейф. рядом кого, и только вы ваше надежное хранилище.»

На изображении может быть: текст «представьте, как закрываете дверь хранилища, как шумят его прочные замки <<щелчок-щелчок->». теперь попробуйте открыть сейф. Не удается? , медленно выдохните возвращайтесь к своим делам.»

Возможно, это рисунок: текст

Как спастись от панических мыслей (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Навязчивые мысли о чем-то плохом или обременительном воспоминании - тоже повод обратиться к специалисту или семейному врачу, который прошел обучение по программе ВОЗ mhGAP. Особенно, если они истощают уже длительное время", - пояснили в Минздраве.

"Вместе вы сможете выяснить, почему тревожные мысли возникают, почему не идут и как от них избавиться. А при необходимости врач найдет в базе узкого специалиста", - добавили в учреждении.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что психолог объяснил, как общаться с только что вернувшимися с передовой военными.

Кроме того, недавно стало известно, что такое выгорание от беспокойства и как оно проявляется.

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