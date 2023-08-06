Как одеваться "как француженка" и не сильно тратиться: готовые образы от персонального стилиста

Француженки считаются образцами стиля, хотя и выбирают очень простой и естественный стиль в повседневных луках. В чем же на самом деле кроются их секреты?

Главные основы французского стиля

Незавершенность образов в положительном ключе

Большинство француженок не видит необходимости в том, чтобы тщательно подбирать аксессуарную группу, иметь салонную укладку и контуринг лица.

Обычно это будет 60-70% завершенности образа, присутствует какая-то недосказанность, компенсируемая харизмой и внутренней энергией.

Любовь к простым, понятным сочетаниям в стиле casual

Очень часто вы увидите на них джинсы даже летом, компанию которым составит обычная майка или оверсайзная рубашка. Также часто на француженках можно заметить джинсовые шорты или расслабленные летние брюки.

Низкий ход

В летних образах француженок часто можно заметить открытую обувь на низком ходу, такую как сандалии, аккуратные шлепанцы или балетки.

Иногда могут быть аккуратные каблуки на kitten heel (низкие тонкие каблуки), но не более - лишняя претенциозность на каждый день им не присуща!

Statement-сумка, формирующая образ

Иногда они могут экспериментировать с обычными авоськами или трендовыми вариациями сумок, и чаще всего это будет более дорогая, более качественная и узнаваемая модель, которая придаст стилизациям легкого шика.

Деликатная сексуальность

Она выражается в первую очередь через настроение, собственную подачу и уверенности в себе! И все же, француженки не гнушаются тем, чтобы расстегнуть пуговицы на рубашке, надеть открытый топ или полуприталенное платье.

Держите подборку готовых образов

По словам стилиста, большинство вещей из подборки достаточно budget-friendly.

"Для того чтобы создать себе лук во французском стиле не обязательно тратить много средств! Вещи довольно простые, понятные и их можно найти в любом сегменте", - пишет Матвей Калугин.

Все фото: instagram.com/matveyykl