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Как включить скрытые темы в Windows 11

Среда 30 октября 2024 17:05
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Как включить скрытые темы в Windows 11 Шаги по включению скрытых тем в Windows 11 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В Windows 11 разработчики скрыли несколько интересных тем оформления, которые не так просто найти через обычные настройки. Эти темы позволяют разнообразить внешний вид системы, добавив новые цвета и элементы оформления.

О том, как найти и активировать скрытые темы, чтобы сделать интерфейс вашего Windows 11 еще более уникальным и стильным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт Pureinfotech, посвященный Windows, программному обеспечению Microsoft и связанным с ними технологическим продуктам.

Всего существует шесть тем, включая "Цветы", "Планеты" и “Закаты” в светлой и темной версиях, которые включают красочные обои и пользовательские акцентные цвета. Они являются дополнением к темам по умолчанию, уже доступным в Windows 11.

Если вы хотите обновить свой рабочий стол новыми обоями, вы можете отредактировать реестр, чтобы включить эти новые красочные темы. Единственное требование - компьютер должен работать под управлением Windows 11 22H2.

Как включить скрытые темы в Windows 11

Чтобы включить скрытые темы в Windows 11 22H2, выполните следующие действия:

  • Откройте "Пуск" в Windows 11
  • Найдите regedit и щелкните верхний результат, чтобы открыть реестр
  • Перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device
  • Щелкните правой кнопкой мыши ключ устройства, выберите "Новый" и выберите опцию "Ключ"
  • Назовите вновь созданный ключ Education и нажмите Enter
  • Щелкните правой кнопкой мыши по только что созданному ключу, выберите "Создать" и нажмите параметр "Значение DWORD (32 бита)"
  • Назовите вновь созданный ключ EnableEduThemes и нажмите Enter
  • Дважды щелкните ключ EnableEduThemes и измените его значение с 0 на 1
  • Нажмите кнопку ОК
  • Перезагрузите компьютер
  • Как включить скрытые темы в Windows 11Как включить скрытые темы в Windows 11Как включить скрытые темы в Windows 11

Как включить скрытые темы в Windows 11 (фото: Pureinfotech)

После выполнения этих шагов скрытые темы будут включены на вашем компьютере. Вы можете найти и применить эти секретные темы Windows 11 в разделе Настройки, Персонализация и Темы.

Если после перезагрузки компьютера вы не видите темы, подождите несколько минут, пока они не появятся.

Если инструкции не работают на вашем компьютере, вы можете загрузить темы напрямую из Microsoft Store:

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