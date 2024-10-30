Как включить скрытые темы в Windows 11
В Windows 11 разработчики скрыли несколько интересных тем оформления, которые не так просто найти через обычные настройки. Эти темы позволяют разнообразить внешний вид системы, добавив новые цвета и элементы оформления.
О том, как найти и активировать скрытые темы, чтобы сделать интерфейс вашего Windows 11 еще более уникальным и стильным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт Pureinfotech, посвященный Windows, программному обеспечению Microsoft и связанным с ними технологическим продуктам.
Всего существует шесть тем, включая "Цветы", "Планеты" и “Закаты” в светлой и темной версиях, которые включают красочные обои и пользовательские акцентные цвета. Они являются дополнением к темам по умолчанию, уже доступным в Windows 11.
Если вы хотите обновить свой рабочий стол новыми обоями, вы можете отредактировать реестр, чтобы включить эти новые красочные темы. Единственное требование - компьютер должен работать под управлением Windows 11 22H2.
Как включить скрытые темы в Windows 11
Чтобы включить скрытые темы в Windows 11 22H2, выполните следующие действия:
- Откройте "Пуск" в Windows 11
- Найдите regedit и щелкните верхний результат, чтобы открыть реестр
- Перейдите по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device
- Щелкните правой кнопкой мыши ключ устройства, выберите "Новый" и выберите опцию "Ключ"
- Назовите вновь созданный ключ Education и нажмите Enter
- Щелкните правой кнопкой мыши по только что созданному ключу, выберите "Создать" и нажмите параметр "Значение DWORD (32 бита)"
- Назовите вновь созданный ключ EnableEduThemes и нажмите Enter
- Дважды щелкните ключ EnableEduThemes и измените его значение с 0 на 1
- Нажмите кнопку ОК
- Перезагрузите компьютер
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Как включить скрытые темы в Windows 11 (фото: Pureinfotech)
После выполнения этих шагов скрытые темы будут включены на вашем компьютере. Вы можете найти и применить эти секретные темы Windows 11 в разделе Настройки, Персонализация и Темы.
Если после перезагрузки компьютера вы не видите темы, подождите несколько минут, пока они не появятся.
Если инструкции не работают на вашем компьютере, вы можете загрузить темы напрямую из Microsoft Store:
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