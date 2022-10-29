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Как переселенцам не потерять ежемесячное пособие: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Суббота 29 октября 2022 11:19
Как переселенцам не потерять ежемесячное пособие: разъяснение Минсоцполитики Фото: переселенцам перестают платить в случае отсутствия по месту жительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

При изменении места фактического проживания внутренне перемещенного лица необходимо встать на учет по новому месту. Это нужно, чтобы не потерять ежемесячное государственное пособие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, ВПЛ сообщают в орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении к постоянному месту жительства.

Для продления выплат лицам, имеющим на это право, орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства.

Факт проживания/пребывания ВПЛ по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины. При отсутствии ВПЛ по фактическому месту жительства/пребывания должностное лицо территориального органа Нацсоцслужбы делает соответствующую запись в акте и оставляет ВПЛ уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации. объяснении.

В случае, когда ВПЛ в течение 10 календарных дней не прибыло в орган социальной защиты населения, орган социальной защиты населения принимает решение о прекращении предоставления помощи на проживание со следующего месяца.

"Восстанавливается выплата ежемесячного государственного пособия ВПЛ, когда лицо, имеющее право на такую выплату, становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Ровенской области проверят внутренне перемещенных лиц. Если человек не пройдет идентификацию, социальные выплаты могут быть прекращены.

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Министерство социальной политики
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