RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как украинцам переехать в Дубай так, чтобы получать там финансовую помощь (видео)

Как украинцам переехать в Дубай и получать выплаты (фото:
Автор: Юлия Любченко

Украинцы могут уехать в Дубай, да еще и за это получать деньги, но для этого нужно знать определенные детали.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Как украинцам переехать в Дубай и получать за это деньги

Для того чтобы украинцы могли переехать в Дубай, им необходимо знать некоторые детали. Например, существует такая программа "Dubai Business Associates", где вы приезжаете в Дубай на девять месяцев с сентября 2024 года для изучения бизнеса и прохождения мастер-классов.

За это вы получаете бесплатный билет на самолет туда и обратно, проживание в отеле, стипендию, вид на жительство и медицинское страхование.

То есть все, что необходимо для нормального и полноценного проживания в новой стране, вам дается сразу, но и вы едете не просто так, это следует понимать и сначала изучить все правила программы, чтобы не возникало сомнений и вопросов.

Как украинцам переехать в Дубай и получать выплаты (фото: Freepik)

Что требуется от вас

Необходимо иметь три года стажа и заинтересованность вести бизнес каким-либо образом связанным с Дубаем. Поскольку вариантов много, то можно что-нибудь для себя выбрать. Что-то такое, в чем вы хотя бы разбираетесь, а дальше вас всему научат и еще будут платить стипендию.

Также необходимо зарегистрироваться по специальной форме до 1 апреля 2024г.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дубайстипендии