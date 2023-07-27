Как украинцам экономить деньги при пользовании стиральной машинкой: три основных правила

Как экономить на стирке

Не стирайте в "часы пик"

Сейчас в Украине есть возможность установить счетчик на электроэнергию день-ночь, если стирать ночью, то тариф идет со скидкой.

Стирка при невысоких температурах

Многие люди часто выбирают высокую температуру для стирки и придерживаются ее, даже если используют моющее средство, которое убивает микробы при более низких температурах.

Выбор более холодного режима не только сэкономит значительное количество энергии, но и поможет значительно сократить счета за электроэнергию.

"Около 90% энергии, связанной с работой стиральной машины, приходится на нагрев воды", - сообщила эксперт.

Итак, чем прохладнее будет вода, которая стирает одежду, тем больше денег вы сэкономите. Рекомендуется стирать одежду при температуре 30°C, чтобы сэкономить деньги, но при этом получить качественную стирку.

Проверьте, сколько моющего средства вы используете

Моющие средства и кондиционеры для белья могут быть чрезвычайно дорогими, особенно если вы ищете экологически чистый продукт.

Это означает, что использование слишком большого их количества может привести к потере денег, а также к испортившейся одежде.

"Рекомендуется использовать около 110 мл стирального порошка для одной загрузки белья", - советует эксперт.

Если вы используете слишком много стирального порошка, вода будет изо всех сил пытаться смыть все моющее средство с вашей одежды. Это может привести к накоплению остатков на вещах, полотенцах или постельном белье, что может привести к жесткости одежды.