Как украинцам экономить деньги при пользовании стиральной машинкой: три основных правила

Стирка вещей - это обычная работа в домашнем хозяйстве, которая может значительно увеличить счета за электроэнергию, воду.
Эксперт по уборке Сара Демпси поделилась способами экономить деньги на стирке, пишет Express.
Не стирайте в "часы пик"
Сейчас в Украине есть возможность установить счетчик на электроэнергию день-ночь, если стирать ночью, то тариф идет со скидкой.
Стирка при невысоких температурах
Многие люди часто выбирают высокую температуру для стирки и придерживаются ее, даже если используют моющее средство, которое убивает микробы при более низких температурах.
Выбор более холодного режима не только сэкономит значительное количество энергии, но и поможет значительно сократить счета за электроэнергию.
"Около 90% энергии, связанной с работой стиральной машины, приходится на нагрев воды", - сообщила эксперт.
Итак, чем прохладнее будет вода, которая стирает одежду, тем больше денег вы сэкономите. Рекомендуется стирать одежду при температуре 30°C, чтобы сэкономить деньги, но при этом получить качественную стирку.
Проверьте, сколько моющего средства вы используете
Моющие средства и кондиционеры для белья могут быть чрезвычайно дорогими, особенно если вы ищете экологически чистый продукт.
Это означает, что использование слишком большого их количества может привести к потере денег, а также к испортившейся одежде.
"Рекомендуется использовать около 110 мл стирального порошка для одной загрузки белья", - советует эксперт.
Если вы используете слишком много стирального порошка, вода будет изо всех сил пытаться смыть все моющее средство с вашей одежды. Это может привести к накоплению остатков на вещах, полотенцах или постельном белье, что может привести к жесткости одежды.
Как мы ранее писали, эти способы помогут вам отстирать белые носки без усилий.
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