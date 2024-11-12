Как украинцы используют смартфоны для покупок: новые тренды 2024 года

В 2024 году покупки через смартфоны стали для украинцев важным и удобным инструментом для удовлетворения повседневных потребностей.

О том, как смартфоны меняют покупательские привычки украинцев в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании Admitad.

По оценкам партнерской сети Admitad, в 2024 году объем покупок через мобильные устройства вырастет на 15 процентов по всему миру и на более чем 25 процентов в Украине. Бренды активно подстраиваются под этот тренд, фокусируясь на усилении своих продаж через мобильные каналы, что делает автоматизацию и внедрение передовых технологий ключевыми элементами для e-commerce в этом сегменте.

Admitad исследовала более 26 миллионов заказов, совершенных с мобильных устройств по всему миру, включая свыше 1,5 миллионов заказов в Украине. Эти данные позволяют лучше понять потребительские предпочтения и определить стратегии, которые помогают брендам повышать эффективность мобильных каналов продаж.

Анализ показывает, что пользователи не только чаще совершают заказы через смартфоны, но и готовы тратить больше на такие покупки. В этом году средний чек заказа с мобильных устройств по всему миру увеличился с 25,5 до 28,7 долларов. В Украине сумма среднего чека составила 33 доллара, а общий объем расходов на покупки через смартфоны среди украинских покупателей вырос на 17 процентов.

Что интересует мобильных покупателей?

Лидирующей категорией товаров, которые украинские покупатели выбирали через смартфоны, остается электроника - на нее пришлось более 23 процентов всех мобильных продаж в 2024 году. Однако ее популярность немного снизилась по сравнению с 2023 годом, когда на долю электроники приходилось 26 процентов заказов.

На втором месте идет категория "мода", с долей в 19 процентов всех мобильных покупок. Популярность одежды, обуви и аксессуаров в 2024 году выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года, когда их доля составляла менее 18 процентов всех заказов через мобильные устройства.

Следующими по популярности категориями товаров, заказанных через смартфоны, являются товары для красоты и здоровья (15 процентов), товары для дома и сада (14 процентов), инструменты (7,1 процентов) и автозапчасти с аксессуарами (7 процентов). Также украинцы активно покупают спортивные товары (5,2 процентов) и товары для детей (5 процентов).

Наибольшее увеличение мобильных продаж в первом полугодии 2024 года наблюдается в категориях: инструменты (+51 процент), товары для ремонта и дома (+45 процентов) и спортивные товары (+35 процентов). В то же время, сервисы доставки еды продемонстрировали самый резкий рост среди всех онлайн-услуг - продажи в этой категории удвоились в 2024 году.

Технологические проблемы на пути к дальнейшему развитию

Несмотря на бурный рост мобильной торговли, бренды продолжают искать способы улучшить эффективность продаж через мобильные каналы. Компании, ориентирующиеся на мобильный трафик, делают акцент на качестве трафика, а также на прозрачности и надежности методов отслеживания. Вопросы точного отслеживания заказов на разных устройствах и мобильного отслеживания остаются основными препятствиями, и Admitad продолжает вкладываться в технологии, которые обеспечат точность учета всех заказов.

Помимо совершенствования алгоритмов, отрасль активно ищет новые решения. Одним из таких новшеств стал инструмент новых промокодов, запущенный Admitad в 2024 году, который решает проблемы с отслеживанием на различных устройствах.

Доходы мобильных паблишеров продолжают расти

Несмотря на существующие вызовы, рост продаж и денежных потоков в мобильной торговле не оставляет сомнений в его значимости. Вебмастера активно используют мобильный трафик, чтобы извлекать максимальную прибыль от партнерских программ с брендами. Согласно оценкам Admitad, доходы украинских мобильных вебмастеров увеличатся на 35 процентов в этом году, в то время как глобальные партнеры будут расти медленнее - на 15 процентов.

Все больше брендов ориентируются на партнерские отношения с владельцами мобильного трафика. В 2024 году количество украинских компаний, сотрудничающих с мобильными приложениями, производителями смартфонов и вебмастерами через партнерские сети, выросло на более чем 6 процентов, и ожидается, что этот тренд продолжится в 2025 году.