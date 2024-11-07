9 важных правил для безопасного онлайн-шопинга в 2024 году
Онлайн-шопинг становится все более популярным, и с каждым годом возможности для покупок в интернете только расширяются. Однако вместе с удобством приходят и риски: киберпреступники разрабатывают все новые способы обмана, нацеленные на пользователей, совершающих покупки в сети.
Про 9 главных рекомендаций, которые помогут вам совершать покупки в Интернете спокойно и без рисков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по цифровым технологиям Cyber-Seniors.
Содержание
- Преимущества онлайн-шопинга
- Распространенные виды мошенничества при онлайн-покупках
- Красные флажки при мошенничестве в сфере покупок в Интернете
- Как безопасно совершать покупки в Интернете
Преимущества онлайн-шопинга
Удобство
Интернет-шопинг позволяет вам совершать покупки, не выходя из дома или на ходу. Больше не нужно ездить в переполненные торговые центры или стоять в длинных очередях на кассу.
Разнообразие
Интернет предлагает доступ к огромному количеству товаров, брендов и стилей, зачастую выходящих за рамки того, что можно найти в местных магазинах.
Сравнение цен
Вы можете легко сравнить цены и прочитать отзывы, что поможет вам принять обоснованное решение.
Круглосуточная доступность
Интернет-магазины работают круглосуточно, что удобно для людей с плотным графиком.
Варианты доставки
Многие сайты электронной коммерции предлагают различные варианты отправления, включая доставку в тот же день или на следующий день.
Распространенные виды мошенничества при онлайн-покупках
Существует ряд распространенных видов мошенничества и тактик, используемых злоумышленниками в Интернете, чтобы попытаться обмануть ничего не подозревающих покупателей.
Фишинг
Мошенники могут отправлять электронные письма или сообщения, выдавая себя за сообщения от законных продавцов, с целью украсть ваши личные и финансовые данные.
Поддельные сайты
Мошенники создают поддельные сайты, которые выглядят как надежные магазины, чтобы обманом заставить вас совершить платеж или поделиться своими данными.
Мошенничество с переплатой
При продаже товаров через Интернет вы можете получить поддельные чеки или денежные переводы, что приведет к финансовым потерям.
Приманка и подмена
Продавцы рекламируют один продукт, но поставляют совершенно другой или более низкого качества.
Мошенничество с недоставкой
Вы платите за товары, которые так и не доставляются, в результате чего остаетесь с пустыми руками и без денег.
Красные флажки при мошенничестве в сфере покупок в Интернете
Независимо от типа мошенничества, существуют некоторые тревожные сигналы, на которые следует обращать внимание, чтобы защитить себя от мошенничества при совершении покупок в Интернете.
- будьте осторожны с рекомендациями, которые кажутся нереально дешевыми
- убедитесь, что в URL-адресе веб-сайта есть "https://", а в адресной строке есть символ замка, указывающий на защищенное соединение
- проверьте, нет ли опечаток, странной компоновки и отсутствующей контактной информации на веб-сайте продавца
- будьте осторожны с нежелательными электронными письмами, в которых запрашивается личная или финансовая информация
- если у товара нет отзывов или они в основном положительные, это может быть мошенничество
Как безопасно совершать покупки в Интернете
Совершайте покупки на надежных сайтах
Первый шаг к обеспечению безопасности покупок в Интернете - придерживаться авторитетных и известных веб-сайтов. Узнаваемые гиганты электронной коммерции, такие как OLX, Shafa, Amazon, eBay, ввели меры безопасности для защиты ваших данных.
При совершении покупок на менее известных веб-сайтах изучите их заранее. Ищите обзоры, отзывы клиентов и наличие у них безопасных вариантов оплаты.
Защитите свое соединение
Перед вводом конфиденциальной информации убедитесь, что ваше интернет-соединение защищено. Всегда совершайте покупки через надежную и частную сеть Wi-Fi. Избегайте совершать покупки онлайн через публичный Wi-Fi, который может не иметь адекватных мер безопасности.
Рассмотрите возможность использования виртуальной частной сети (VPN) для шифрования ваших данных, что добавит дополнительный уровень защиты.
Ищите HTTPS
Проверьте URL-адрес веб-сайта на наличие "HTTPS" и символа замка в адресной строке. Это означает, что веб-сайт шифрует ваши данные, что затрудняет хакерам перехват и кражу вашей информации. Избегайте веб-сайтов, где есть только "HTTP", поскольку на них отсутствуют основные протоколы безопасности.
Надежные пароли
Используйте надежные уникальные пароли для своих учетных записей во время онлайн-покупок. Они должны включать смесь заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.
Избегайте использования легко угадываемых паролей, таких как "123456" или "password". Рассмотрите возможность использования надежного менеджера паролей для безопасного отслеживания ваших учетных данных.
Остерегайтесь фишинга
Фишинговые письма и веб-сайты созданы, чтобы обманом заставить вас предоставить личную информацию. Будьте осторожны с нежелательными письмами, которые якобы приходят от интернет-магазинов, особенно если они запрашивают конфиденциальные данные. Всегда проверяйте законность отправителя и избегайте перехода по подозрительным ссылкам.
Используйте безопасные способы оплаты
Выбирайте безопасные способы оплаты, такие как кредитные карты или PayPal, при совершении покупок в Интернете. Эти методы часто обеспечивают защиту покупателя и позволяют оспаривать несанкционированные платежи. Не делитесь информацией о своей дебетовой карте или банковском счете, если вы не уверены в надежности веб-сайта.
Регулярно проверяйте свои выписки
Чаще просматривайте выписки по банковским счетам и кредитным картам, чтобы выявить любые несанкционированные или подозрительные платежи. Чем раньше вы обнаружите и сообщите о таких проблемах, тем выше ваши шансы на их решение.
Регулярно обновляйте программное обеспечение
Убедитесь, что операционная система, веб-браузер и антивирусное ПО вашего устройства обновлены. Они часто включают исправления безопасности для защиты от последних угроз.
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и возврата
Перед совершением покупки уделите немного времени прочтению политики конфиденциальности веб-сайта. Это информирует вас о том, как собираются, используются и защищаются ваши данные. Избегайте веб-сайтов с неопределенной или отсутствующей политикой конфиденциальности.
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