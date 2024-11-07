9 важных правил для безопасного онлайн-шопинга в 2024 году

Онлайн-шопинг становится все более популярным, и с каждым годом возможности для покупок в интернете только расширяются. Однако вместе с удобством приходят и риски: киберпреступники разрабатывают все новые способы обмана, нацеленные на пользователей, совершающих покупки в сети.

Про 9 главных рекомендаций, которые помогут вам совершать покупки в Интернете спокойно и без рисков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по цифровым технологиям Cyber-Seniors .

Содержание

Преимущества онлайн-шопинга

Удобство

Интернет-шопинг позволяет вам совершать покупки, не выходя из дома или на ходу. Больше не нужно ездить в переполненные торговые центры или стоять в длинных очередях на кассу.

Разнообразие

Интернет предлагает доступ к огромному количеству товаров, брендов и стилей, зачастую выходящих за рамки того, что можно найти в местных магазинах.

Сравнение цен

Вы можете легко сравнить цены и прочитать отзывы, что поможет вам принять обоснованное решение.

Круглосуточная доступность

Интернет-магазины работают круглосуточно, что удобно для людей с плотным графиком.

Варианты доставки

Многие сайты электронной коммерции предлагают различные варианты отправления, включая доставку в тот же день или на следующий день.

Распространенные виды мошенничества при онлайн-покупках

Существует ряд распространенных видов мошенничества и тактик, используемых злоумышленниками в Интернете, чтобы попытаться обмануть ничего не подозревающих покупателей.

Фишинг

Мошенники могут отправлять электронные письма или сообщения, выдавая себя за сообщения от законных продавцов, с целью украсть ваши личные и финансовые данные.

Поддельные сайты

Мошенники создают поддельные сайты, которые выглядят как надежные магазины, чтобы обманом заставить вас совершить платеж или поделиться своими данными.

Мошенничество с переплатой

При продаже товаров через Интернет вы можете получить поддельные чеки или денежные переводы, что приведет к финансовым потерям.

Приманка и подмена

Продавцы рекламируют один продукт, но поставляют совершенно другой или более низкого качества.

Мошенничество с недоставкой

Вы платите за товары, которые так и не доставляются, в результате чего остаетесь с пустыми руками и без денег.

Красные флажки при мошенничестве в сфере покупок в Интернете

Независимо от типа мошенничества, существуют некоторые тревожные сигналы, на которые следует обращать внимание, чтобы защитить себя от мошенничества при совершении покупок в Интернете.

будьте осторожны с рекомендациями, которые кажутся нереально дешевыми

убедитесь, что в URL-адресе веб-сайта есть "https://", а в адресной строке есть символ замка, указывающий на защищенное соединение

проверьте, нет ли опечаток, странной компоновки и отсутствующей контактной информации на веб-сайте продавца

будьте осторожны с нежелательными электронными письмами, в которых запрашивается личная или финансовая информация

если у товара нет отзывов или они в основном положительные, это может быть мошенничество

Как безопасно совершать покупки в Интернете

Совершайте покупки на надежных сайтах

Первый шаг к обеспечению безопасности покупок в Интернете - придерживаться авторитетных и известных веб-сайтов. Узнаваемые гиганты электронной коммерции, такие как OLX, Shafa, Amazon, eBay, ввели меры безопасности для защиты ваших данных.

При совершении покупок на менее известных веб-сайтах изучите их заранее. Ищите обзоры, отзывы клиентов и наличие у них безопасных вариантов оплаты.

Защитите свое соединение

Перед вводом конфиденциальной информации убедитесь, что ваше интернет-соединение защищено. Всегда совершайте покупки через надежную и частную сеть Wi-Fi. Избегайте совершать покупки онлайн через публичный Wi-Fi, который может не иметь адекватных мер безопасности.

Рассмотрите возможность использования виртуальной частной сети (VPN) для шифрования ваших данных, что добавит дополнительный уровень защиты.

Ищите HTTPS

Проверьте URL-адрес веб-сайта на наличие "HTTPS" и символа замка в адресной строке. Это означает, что веб-сайт шифрует ваши данные, что затрудняет хакерам перехват и кражу вашей информации. Избегайте веб-сайтов, где есть только "HTTP", поскольку на них отсутствуют основные протоколы безопасности.

Надежные пароли

Используйте надежные уникальные пароли для своих учетных записей во время онлайн-покупок. Они должны включать смесь заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.

Избегайте использования легко угадываемых паролей, таких как "123456" или "password". Рассмотрите возможность использования надежного менеджера паролей для безопасного отслеживания ваших учетных данных.

Остерегайтесь фишинга

Фишинговые письма и веб-сайты созданы, чтобы обманом заставить вас предоставить личную информацию. Будьте осторожны с нежелательными письмами, которые якобы приходят от интернет-магазинов, особенно если они запрашивают конфиденциальные данные. Всегда проверяйте законность отправителя и избегайте перехода по подозрительным ссылкам.

Используйте безопасные способы оплаты

Выбирайте безопасные способы оплаты, такие как кредитные карты или PayPal, при совершении покупок в Интернете. Эти методы часто обеспечивают защиту покупателя и позволяют оспаривать несанкционированные платежи. Не делитесь информацией о своей дебетовой карте или банковском счете, если вы не уверены в надежности веб-сайта.

Регулярно проверяйте свои выписки

Чаще просматривайте выписки по банковским счетам и кредитным картам, чтобы выявить любые несанкционированные или подозрительные платежи. Чем раньше вы обнаружите и сообщите о таких проблемах, тем выше ваши шансы на их решение.

Регулярно обновляйте программное обеспечение

Убедитесь, что операционная система, веб-браузер и антивирусное ПО вашего устройства обновлены. Они часто включают исправления безопасности для защиты от последних угроз.

Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и возврата

Перед совершением покупки уделите немного времени прочтению политики конфиденциальности веб-сайта. Это информирует вас о том, как собираются, используются и защищаются ваши данные. Избегайте веб-сайтов с неопределенной или отсутствующей политикой конфиденциальности.