Як українці використовують смартфони для покупок: нові тренди 2024 року

У 2024 році покупки через смартфони стали для українців важливим та зручним інструментом для задоволення повсякденних потреб.

Про те, як смартфони змінюють звички купівлі українців у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії Admitad.

За оцінками партнерської мережі Admitad, у 2024 році обсяг покупок через мобільні пристрої зросте на 15 відсотків у всьому світі та на більш ніж 25 відсотків в Україні. Бренди активно підлаштовуються під цей тренд, фокусуючись на посиленні своїх продажів через мобільні канали, що робить автоматизацію та впровадження передових технологій ключовими елементами для e-commerce у цьому сегменті.

Admitad досліджувала понад 26 мільйонів замовлень, здійснених з мобільних пристроїв по всьому світу, включаючи понад 1,5 мільйона замовлень в Україні. Ці дані дозволяють краще зрозуміти споживчі переваги та визначити стратегії, які допомагають брендам підвищувати ефективність мобільних каналів продажу.

Аналіз показує, що користувачі не тільки частіше роблять замовлення через смартфони, а й готові витрачати більше на такі покупки. Цього року середній чек замовлення з мобільних пристроїв у всьому світі збільшився з 25,5 до 28,7 доларів. В Україні сума середнього чека склала 33 долари, а загальний обсяг витрат на покупки через смартфони серед українських покупців зріс на 17 відсотків.

Що цікавить мобільних покупців?

Лідируючою категорією товарів, які українські покупці обирали через смартфони, залишається електроніка - на неї припало понад 23 відсотки всіх мобільних продажів у 2024 році.

На другому місці йде категорія "мода", з часткою 19 відсотків усіх мобільних покупок. Популярність одягу, взуття та аксесуарів у 2024 році зросла порівняно з першим півріччям 2023 року, коли їхня частка становила менше 18 відсотків усіх замовлень через мобільні пристрої.

Наступними за популярністю категоріями товарів, замовлених через смартфони, є товари для краси та здоров'я (15 відсотків), товари для дому та саду (14 відсотків), інструменти (7,1 відсотків) та автозапчастини з аксесуарами (7 відсотків). Також українці активно купують спортивні товари (5,2 відсотків) та товари для дітей (5 відсотків).

Найбільше збільшення мобільних продажів у першому півріччі 2024 року спостерігається у категоріях: інструменти (+51 відсоток), товари для ремонту та будинки (+45 відсотків) та спортивні товари (+35 відсотків) У той же час, сервіси доставки їжі продемонстрували найрізкіше зростання серед усіх онлайн-послуг - продажі в цій категорії подвоїлися у 2024 році.

Технологічні проблеми на шляху до подальшого розвитку

Незважаючи на бурхливе зростання мобільної торгівлі, бренди продовжують шукати способи покращити ефективність продажів через мобільні канали. Компанії, що орієнтуються на мобільний трафік, наголошують на якості трафіку, а також на прозорості та надійності методів відстеження. Питання точного відстеження замовлень на різних пристроях та мобільного відстеження залишаються основними перешкодами, і Admitad продовжує вкладатись у технології, які забезпечать точність обліку всіх замовлень.

Окрім удосконалення алгоритмів, галузь активно шукає нові рішення. Одним із таких нововведень став інструмент нових промокодів, запущений Admitad у 2024 році, який вирішує проблеми з відстеженням на різних пристроях.

Доходи мобільних паблішерів продовжують зростати

Незважаючи на існуючі виклики, зростання продажів та грошових потоків у мобільній торгівлі не залишає сумнівів щодо його значущості. Вебмайстри активно використовують мобільний трафік, щоб отримувати максимальний прибуток від партнерських програм із брендами. За оцінками Admitad, доходи українських мобільних вебмайстрів збільшаться на 35 відсотків цього року, тоді як глобальні партнери зростатимуть повільніше - на 15 відсотків.

Дедалі більше брендів орієнтуються на партнерські стосунки із власниками мобільного трафіку. У 2024 році кількість українських компаній, які співпрацюють з мобільними додатками, виробниками смартфонів та вебмайстрами через партнерські мережі, зросла на більш ніж 6 відсотків, і очікується, що цей тренд продовжиться у 2025 році.