Могут ли украинские студенты беженцы бесплатно учиться в Британии

Украинские студенты, живущие в Великобритании, могут поступить в университеты и получать знания и профессию. Но могут ли они это сделать бесплатно, потому что вынуждены жить в чужой стране.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Могут ли украинские студенты бесплатно учиться в университетах Британии

Каждый юный украинец, переезжающий в Британию, конечно, хочет получить хорошее образование, которое в будущем поможет открыть много возможностей для успешной и высокооплачиваемой работы.

Но не каждый имеет возможность оплачивать обучение в университетах Великобритании, поскольку для иностранцев цены значительно выше, но статус беженца имеет свои преимущества, позволяющие получать знания.

Следует начать с того, что Великобритания состоит из четырех королевств:

Англия

Уэльс

Шотландия

Северная Ирландия.

В каждом из королевств обучение для граждан платное, а соответственно и для украинцев. Однако украинские переселенцы могут платить за обучение, равно как и местные студенты, а не как иностранные. Поэтому выходит, что стоимость значительно меньше.

Сколько стоит обучение на бакалавриате в Великобритании:

в Англии максимальная сумма оплаты за образование - 9 тысяч 250 фунтов в год

в Уэльсе эта сумма составляет - 9 тысяч фунтов в год.

в Северной Ирландии обучение обходится - 4 тысячи 710 фунтов в год.

Следует отметить, что магистерские программы имеют отдельный прайс. И в Шотландии все университеты для украинцев по программе защиты бесплатны. И кстати, там очень качественное образование.

В других случаях есть возможность взять кредит на обучение. Также нужно постоянно мониторить гранты, то есть стипендии на обучение. Они обычно анонсируются конкретным университетом в течение определенного периода. Потому нужно держать руку на пульсе.