Какие новые требования к визе для украинцев появились в Великобритании
Большое количество украинцев до сих пор переезжает в Британию по специальным спонсорским программам и визам. Но, как выяснилось, не все это делают честным путем, поэтому страна решила изменить требования.
А о том, какие же новые требования предъявляет Великобритания к украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Каковы новые требования к визе для украинцев в Великобритании
Теперь украинцы для того, чтобы отправиться на визу в Великобританию по программе "Homes for Ukraine", должны приезжать лично в визовый центр с паспортом.
Все это из-за того, что количество фейковых писем с приглашением в Британию возросло до множества случаев. И таким образом британские власти пытаются урегулировать нелегальную иммиграцию.
Поначалу эти письма не проверялись на подлинность и людей спокойно впускали в страну. Но когда они оказывались нелегалами, они не могли претендовать на жилье, на выплаты, а также не имели никакого права на работу.
Затем спонсорам начали звонить по телефону уже на границе и не впускать людей в страну. Поэтому государство решило просто выдавать визы непосредственно в визовом центре.
Они надеются, что этот шаг поможет людям избежать большого количества приезжих мошенников и избавиться от мошенничества вокруг беды украинцев.
Что собой представляет программа "Homes for Ukraine"
"Homes for Ukraine" - это правительственная программа, которая позволяет гражданам Великобритании принимать украинцев и оказывать им помощь, в которой они нуждаются.
Присоединиться к Homes for Ukraine абсолютно бесплатно. Никаких скрытых расходов или оплаты за участие нет. Граждане Британии, желающие поддержать украинцев, могут спонсировать визы для них и принять на неопределенный срок. Также они могут помочь украинцам с учебой или с работой, которая станет источником дохода для переселенцев.
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