Как из Украины можно перевести деньги в Англию: полезные советы
Украинцы, родственники которых живут в Англии, могут переслать им средства разными способами и это удобно.
О том, какими способами можно переслать деньги из Украины в Англию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.
Как украинцы могут переслать деньги в Англию
P2P - трансфер от Приватбанка. Это перевод между своими счетами с украинской карты на свою заграничную комиссию в таком переводе составляет всего 2 процента, а деньги приходят моментально, когда это нужно.
Wise - здесь вы платите фиксированную плату 2 гривны 52 копейки и 10, 43 процента от основной суммы, которую вы пересылаете.
Paypal - в этом способе комиссия составляет 0,4 процента до 1,5.
Также можно просто класть деньги на украинскую карту, чтобы ею рассчитываться в магазинах или совершать покупки в интернете.
Как украинцы могут переслать деньги в Англию (фото: Freepik)
Также в комментариях к этому сообщению люди назвали еще несколько способов, которые также позволяют переводить средства из Украины в Англию.
У банка ПУМБ есть очень привлекательные предложения. Можно открыть карту в фунтах и в кассе положить деньги на счет. И можно открыть интернет счет и с одной карты перечислять на другую. По оплате это около 0,5 процента.
Следовательно, у украинцев есть немало вариантов для того, чтобы пересылать средства или просто их тратить напрямую с карты и каждый может выбрать для себя удобный и универсальный способ.
Нужно только учесть проценты, которые вы можете подписаться и понимать, что является более выгодным вариантом для вашего бюджета.
Раньше мы рассказывали, могут ли украинские студенты беженцы бесплатно учиться в Британии.
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