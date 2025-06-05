Как тренироваться в жару, чтобы не угробить здоровье

Лето не является поводом отказываться от физических упражнений, наоборот, это идеальное время года для укрепления тела и ума. Но надо знать, как не навредить себе в жару.

О том, как правильно заниматься летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Почему занятия спортом важны и летом

Занятия спортом не только улучшают физическую форму, но и положительно влияют на психическое здоровье. По словам экспертов из Quironsalud, регулярная физическая активность способствует структурным изменениям в мозге, особенно в областях, связанных с памятью, обучением и эмоциональной регуляцией.

В долгосрочной перспективе физические упражнения помогают в профилактике психических расстройств, таких как тревога и депрессия.

Физические упражнения на природе усиливают их положительное влияние.

"Физические упражнения в естественной среде связаны с увеличением положительных эмоций, большим вниманием и энергией, а также снижением физиологической реакции, связанной со стрессом", - утверждают эксперты.

Как тренироваться летом

Важно скорректировать интенсивность и тип физической активности в течение лета. В жаркие дни целесообразнее использовать упражнения с меньшей нагрузкой, такие как ходьба, плавание или йога.

Кроме того, важно поддерживать водный баланс и носить дышащую одежду, чтобы избежать теплового удара.

Физические упражнения высвобождают эндорфины, известные как "гормоны счастья", которые действуют как естественные обезболивающие и создают ощущение благополучия. Кроме того, они увеличивают выработку серотонина и дофамина, нейромедиаторов, связанных с настроением и ощущением удовольствия. Физическая активность полезна на всех этапах жизни.

Советы по безопасным тренировкам летом