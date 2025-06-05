Как тренироваться в жару, чтобы не угробить здоровье
Лето не является поводом отказываться от физических упражнений, наоборот, это идеальное время года для укрепления тела и ума. Но надо знать, как не навредить себе в жару.
О том, как правильно заниматься летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Почему занятия спортом важны и летом
Занятия спортом не только улучшают физическую форму, но и положительно влияют на психическое здоровье. По словам экспертов из Quironsalud, регулярная физическая активность способствует структурным изменениям в мозге, особенно в областях, связанных с памятью, обучением и эмоциональной регуляцией.
В долгосрочной перспективе физические упражнения помогают в профилактике психических расстройств, таких как тревога и депрессия.
Физические упражнения на природе усиливают их положительное влияние.
"Физические упражнения в естественной среде связаны с увеличением положительных эмоций, большим вниманием и энергией, а также снижением физиологической реакции, связанной со стрессом", - утверждают эксперты.
Как тренироваться летом
Важно скорректировать интенсивность и тип физической активности в течение лета. В жаркие дни целесообразнее использовать упражнения с меньшей нагрузкой, такие как ходьба, плавание или йога.
Кроме того, важно поддерживать водный баланс и носить дышащую одежду, чтобы избежать теплового удара.
Физические упражнения высвобождают эндорфины, известные как "гормоны счастья", которые действуют как естественные обезболивающие и создают ощущение благополучия. Кроме того, они увеличивают выработку серотонина и дофамина, нейромедиаторов, связанных с настроением и ощущением удовольствия. Физическая активность полезна на всех этапах жизни.
Советы по безопасным тренировкам летом
- Пейте воду до, во время и после тренировки.
- Используйте солнцезащитный крем, устойчивый к поту, и соответствующую одежду.
- Избегайте самых жарких часов, тренируясь рано утром или вечером.
- Уменьшите интенсивность, если чувствуете усталость или головокружение.
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