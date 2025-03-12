Как Трамп относится к Маску, Мелании и своему весу: 10 сенсационных фактов из новой книги о президенте США

Трамп боялся за свою жизнь в самолете Джеффри Эпштейна

Одним из самых больших открытий в книге стал страх Трампа умереть на борту старого самолета Джеффри Эпштейна, который его предвыборный штаб арендовал после того, как Trump Force One сломался.

По словам автора, "Дональд выл от страха" и пережил путешествие с "покраснением пальцев, ударами головы и турбулентностью", вызвавшей поражение желудка. Также у него критически упало давление.

Трамп хотел, чтобы вице-президентом была женщина

Как сообщается, вместо Дж. Д. Вэнса Трамп хотел, чтобы вице-президентом в его администрации была женщина.

"Илон Маск сказал Трампу, что его поддержка зависит от того, выберет ли Трамп Вэнса", - пояснил Вулфф в книге.

Ранее Трамп сказал модератору NBC Meet the Press Кристен Уэлкер, что ему "нравится концепция" иметь женщину рядом с ним на посту в Белом доме, но он хотел бы "выбрать лучшего человека".

Трамп был шокирован странным поведением Илона Маска

По словам автора, когда Трамп увидел, как Илон Маск прыгает от радости во время предвыборного митинга в октябре 2024 года, он сказал: "Что за чертовщина? Что с этим парнем не так?".

В то время Маск был одет в футболку с надписью "Оккупируй Марс".

Трамп хотел бросить все

В отрывке, опубликованном The Daily Beast, Вулфф сказал, что Трамп после попытки убийства в Пенсильвании и перед его выступлением на Мэдисон-сквер, был на грани "бросить все".

Реакция Трампа после дебатов с Джо Байденом

По словам Трампа, во время дебатов демократы специально устроили катастрофическое выступление Джо Байдена, чтобы он выбыл из президентской гонки.

Также новый президент США после выхода книги "Все или ничего" назвал ее фейком и мусором.

"Он звонил мне много раз, пытаясь организовать встречу, но я никогда ему не перезванивал, потому что не хотел приглашать его на интервью", - сказал журналист.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Как встретились Трамп и Лора Лумер

Вулфф сказал, что женщина-помощник в предвыборной кампании - бывшая ведущая One America News Network Натали Харп - была поддержкой для Трампа.

Согласно книге, Харп познакомила Трампа с Лаурой Лумер, которую она пригласила в ближайшее окружение предвыборной кампании, чтобы "дружить" с ним.

Лумер умела льстить Трампу и делала это все время.

Вулфф также сообщил о том, что Трамп хотел, чтобы Лумер была в команде "как надежный источник лести", хотя в конце концов ее "бросили под автобус" на фоне ажиотажа в СМИ вокруг ее участия в предвыборной кампании.

Пользовался ли Трамп Оземпиком?

В своей книге Вулфф утверждает, что ближайшее окружение Трампа считало, что президент колол Ozempic или другой препарат для похудения. Дело в том, что президент США сильно сбросил вес в последнее время.

Мелания Трамп ненавидит своего мужа

Журналист также коснулся брака Трампа с Меланией, поскольку многие предполагали, что в их отношениях были проблемы из-за ее отсутствия в его предвыборной кампании.

"Она ненавидит его", - якобы сказал журналисту "доверенное лицо патио Мар-а-Лаго".

Мелания и Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Мелания и Дональд не живут вместе

"Никто не может сказать вам, где на самом деле живет Мелания. Это может быть, по особым условиям, самый успешный брак в Америке. Или он может быть готов взорваться в любой момент", - написал Вулфф в книге, показав, что предвыборный штаб Трампа не знал, где проживала Мелания во время его переизбрания.

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