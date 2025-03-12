Як Трамп ставитьcя до Маска, Меланії і своєї ваги: 10 сенсаційних фактів із нової книги про президента США

Трамп боявся за своє життя в літаку Джеффрі Епштейна

Одним із найбільших відкриттів у книзі став страх Трампа померти на борту старого літака Джеффрі Епштейна, який його передвиборчий штаб орендував після того, як Trump Force One зламався.

За словами автора, "Дональд вив зі страху" та пережив подорож із "почервонінням пальців, ударами голови та турбулентністю", що викликала ураження шлунка. Також в нього критично впав тиск.

Трамп хотів, щоб віце-президентом була жінка

Як повідомляється, замість Дж. Д. Венса Трамп хотів, щоб віцепрезидентом у його адміністрації була жінка.

"Ілон Маск сказав Трампу, що його підтримка залежить від того, чи Трамп вибере Венса", - пояснив Вулфф у книзі.

Раніше Трамп сказав модератору NBC Meet the Press Крістен Велкер, що йому "подобається концепція" мати жінку поруч з ним на посаді в Білому домі, але він хотів би "вибрати найкращу людину".

Трамп був шокований дивною поведінкою Ілона Маска

За словами автора, коли Трамп побачив, як Ілон Маск стрибає від радості під час передвиборчого мітингу в жовтні 2024 року, він сказав: "Що за чортівня? Що з цим хлопцем не так?".

У той час Маск був одягнений у футболку з написом "Окупуй Марс".

Трамп хотів кинути все

У уривку, опублікованому The Daily Beast, Вулфф сказав, що Трамп після спроби вбивства в Пенсільванії та перед його виступом на Медісон-сквер, був на межі "кинути все".

Реакція Трампа після дебатів з Джо Байденом

За словами Трампа, під час дебатів демократи спеціально влаштували катастрофічний виступ Джо Байдена, щоб він вибув з президентської гонки.

Також новий президент США після виходу книги "Все або нічого" назвав її фейком та сміттям.

"Він дзвонив мені багато разів, намагаючись організувати зустріч, але я ніколи йому не передзвонював, тому що не хотів запрошувати його на інтерв’ю", - сказав журналіст.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Як зустрілися Трамп і Лора Лумер

Вулфф сказав, що жінка-помічник у передвиборній кампанії – колишня ведуча One America News Network Наталі Харп - була підтримкою для Трампа.

Згідно з книгою, Харп познайомила Трампа Лаурою Лумер, яку вона запросила до найближчого оточення передвиборної кампанії, щоб "дружити" з ним.

Лумер вміла лестити Трампу та робила це весь час.

Вулфф також повідомив про те, що Трамп хотів, щоб Лумер була у команді "як надійне джерело лестощів", хоча врешті-решт її "кинули під автобус" на тлі ажіотажу в ЗМІ навколо її участі в передвиборній кампанії.

Чи користувавс Трамп Оземпіком?

У своїй книзі Вулфф стверджує, що найближче оточення Трампа вважало, що президент колов Ozempic або інший препарат для схуднення. Річ у тому, що президент США добряче скинув вагу останнім часом.

Меланія Трамп ненавидить свого чоловіка

Журналіст також торкнувся шлюбу Трампа з Меланією, оскільки багато хто припускав, що у їх відносинах були проблеми через її відсутність у його передвиборчій кампанії.

"Вона ненавидить його", - нібито сказав журналісту "довірена особа патіо Мар-а-Лаго".

Меланія та Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Меланія та Дональд не живуть разом

"Ніхто не може сказати вам, де насправді живе Меланія. Це може бути, за особливими умовами, найуспішніший шлюб в Америці. Або він може бути готовий вибухнути в будь-який момент", - написав Вулфф у книзі, показавши, що передвиборчий штаб Трампа не знав, де проживала Меланія під час його переобрання.

Вас може зацікавити