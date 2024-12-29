Что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм: список продуктов
Новогодние праздники - это настоящее испытание для нашего организма. Во время праздничных застолий мы часто потребляем больше пищи, чем может переварить пищеварительная система. Результат - ощущение тяжести, боль в животе, тошнота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как помочь организму после переедания?
Как помочь организму после переедания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что делать, чтобы облегчить работу желудка
Ешьте меньшими порциями
Откажитесь от обильных приемов пищи. Ешьте небольшими порциями, но чаще - примерно каждые три-четыре часа. Такой режим поможет избежать перегрузки пищеварительной системы.
Меняйте способ приготовления пищи
Вместо жарки или запекания с использованием жиров готовьте блюда на пару. Это уменьшит количество жира в пище и сделает ее более легкой для переваривания.
Избегайте "пустых калорий"
Исключите из своего рациона продукты с высокой степенью переработки, которые содержат много жиров, сахара, консервантов и красителей. Эти ингредиенты не только плохо влияют на пищеварение, но и способствуют набору веса.
Избегайте вредных продуктов
Сократите потребление:
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колбас, сосисок и паштетов;
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желтых, плавленых и плесневелых сыров;
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красного мяса (говядина, свинина);
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маргарина, майонеза, кетчупа;
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кондитерских изделий и сладостей (батончики, конфеты);
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соленых закусок (чипсы, жареные орешки);
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алкоголя и газированных напитков;
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грибов, капусты, лука, огурцов, редиса, кукурузы;
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сухофруктов, орехов;
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острых приправ (горчица, перец, уксус).
Чем заменить вредные продукты
Отдайте предпочтение:
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нежирному творогу;
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яйцам всмятку;
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крупам (рис, гречка, овсянка) и макаронам из твердых сортов пшеницы;
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свежим овощам и фруктам без кожуры и семян (лучше в вареном или протертом виде);
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мясу птицы и нежирной рыбе.
Если хочется сладкого, выбирайте мед, натуральные компоты или соки. Для напитков отдайте предпочтение кефиру, пахте, черному чаю или слабому кофе без сахара. Также полезными будут травяные настои - например, ромашки или мелиссы.
Полезные советы для пищеварения
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Приправы: Используйте травы и специи, такие как тимьян, базилик, тмин, майоран или лимонный сок, чтобы придать блюдам вкус без лишних калорий.
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Жиры: Уменьшите количество жиров, используя сливочное, оливковое или растительное масло в минимальных количествах.
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Травяные настои: Заваривайте ромашку, мелиссу или мяту для успокоения желудка.
Почему стоит избегать фаст-фуда
Продукты быстрого приготовления, такие как гамбургеры, пицца и картофель фри, содержат много жиров и простых углеводов, которые перегружают пищеварительную систему. Их регулярное потребление может вызвать такие симптомы, как изжога, метеоризм, тошнота или даже запор. Замените их на более здоровые альтернативы, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.
Праздники - это время для радости и вкусностей, но важно соблюдать баланс. Сделайте свой рацион разнообразным, но умеренным, и тогда ваш организм легче перенесет праздничную нагрузку.
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