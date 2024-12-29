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Что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм: список продуктов

Воскресенье 29 декабря 2024 16:30
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Что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм: список продуктов Фото: Как разгрузить организм после праздников (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новогодние праздники - это настоящее испытание для нашего организма. Во время праздничных застолий мы часто потребляем больше пищи, чем может переварить пищеварительная система. Результат - ощущение тяжести, боль в животе, тошнота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Как помочь организму после переедания?

Как помочь организму после переедания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что делать, чтобы облегчить работу желудка

Ешьте меньшими порциями

Откажитесь от обильных приемов пищи. Ешьте небольшими порциями, но чаще - примерно каждые три-четыре часа. Такой режим поможет избежать перегрузки пищеварительной системы.

Меняйте способ приготовления пищи

Вместо жарки или запекания с использованием жиров готовьте блюда на пару. Это уменьшит количество жира в пище и сделает ее более легкой для переваривания.

Избегайте "пустых калорий"

Исключите из своего рациона продукты с высокой степенью переработки, которые содержат много жиров, сахара, консервантов и красителей. Эти ингредиенты не только плохо влияют на пищеварение, но и способствуют набору веса.

Избегайте вредных продуктов

Сократите потребление:

  • колбас, сосисок и паштетов;

  • желтых, плавленых и плесневелых сыров;

  • красного мяса (говядина, свинина);

  • маргарина, майонеза, кетчупа;

  • кондитерских изделий и сладостей (батончики, конфеты);

  • соленых закусок (чипсы, жареные орешки);

  • алкоголя и газированных напитков;

  • грибов, капусты, лука, огурцов, редиса, кукурузы;

  • сухофруктов, орехов;

  • острых приправ (горчица, перец, уксус).

Чем заменить вредные продукты

Отдайте предпочтение:

  • нежирному творогу;

  • яйцам всмятку;

  • крупам (рис, гречка, овсянка) и макаронам из твердых сортов пшеницы;

  • свежим овощам и фруктам без кожуры и семян (лучше в вареном или протертом виде);

  • мясу птицы и нежирной рыбе.

Если хочется сладкого, выбирайте мед, натуральные компоты или соки. Для напитков отдайте предпочтение кефиру, пахте, черному чаю или слабому кофе без сахара. Также полезными будут травяные настои - например, ромашки или мелиссы.

Полезные советы для пищеварения

  • Приправы: Используйте травы и специи, такие как тимьян, базилик, тмин, майоран или лимонный сок, чтобы придать блюдам вкус без лишних калорий.

  • Жиры: Уменьшите количество жиров, используя сливочное, оливковое или растительное масло в минимальных количествах.

  • Травяные настои: Заваривайте ромашку, мелиссу или мяту для успокоения желудка.

Почему стоит избегать фаст-фуда

Продукты быстрого приготовления, такие как гамбургеры, пицца и картофель фри, содержат много жиров и простых углеводов, которые перегружают пищеварительную систему. Их регулярное потребление может вызвать такие симптомы, как изжога, метеоризм, тошнота или даже запор. Замените их на более здоровые альтернативы, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Праздники - это время для радости и вкусностей, но важно соблюдать баланс. Сделайте свой рацион разнообразным, но умеренным, и тогда ваш организм легче перенесет праздничную нагрузку.

Напомним, что ранее мы писали о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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