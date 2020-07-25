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Сушити постільну білизну на вулиці небезпечно для здоров'я: усі подробиці

Субота 25 липня 2020 08:03
Сушити постільну білизну на вулиці небезпечно для здоров'я: усі подробиці
Сушка постільної білизни на вулиці погано впливає на здоров'я (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Експерт розповів, чому сушіння білизни на вулиці небезпечна для здоров'я

Люди зазвичай сушать білизну або у квартирі, або ж на балконах. При цьому, на думку експертів, ті, хто сушить білизну на свіжому повітрі, піддають себе та близьких небезпеці.

Багато хто вважає, що випрану білизну краще всього сушити на свіжому повітрі, через те, що вона потім отримує приємну свіжість. Також люди переконані, що сушити речі у квартирі, особливо біля спального місця, категорично не можна. Оскільки підвищується вологість в приміщенні, і людина вдихає хімічний запах прального порошку. Про це повідомляє "Голос".

Еколог Антон Ястребцев розповів про те, що коли ми сушимо свої речі на вулиці, то вони вбирають цілий букет хімічних елементів разом з міською свіжістю, яка також під сумнівом, особливо в крупно населених містах.

Волога білизна стає якимось фільтром, на якому осідають різні міські частинки, включаючи канцерогени, важкі метали, пил і сажу. За словами експерта, ми проводимо багато часу на постільній білизні. І весь цей час вдихаємо шкідливі частинки, які прилетіли з вулиці.

При цьому багато що залежить від того, наскільки міцний організм людини і як вона з цим справляється. Але в будь-якому випадку шкідливі частинки роблять негативний вплив не організм людини.

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