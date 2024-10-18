Как стилизовать свитер: 5 небанальных образов на каждый день

Для многих осень - любимое время года, когда можно носить стильные многослойные образы. И если в вашем гардеробе уже есть модные кожаные брюки и самая трендовая верхняя одежда сезона, обратите внимание, как носить свитера.
РБК-Украина (проект Styler) решило детальнее рассказать, как стилизовать джемпера, свитера или гольфы-водолазки, чтобы выглядеть стильно.
Если вы хотите выделиться из серой толпы, предлагаем воспользоваться простым приемом - надеть поверх свитера тонкий ремень. К примеру, можно повторить такой лук: укороченные белые брюки, коричневый свитер, черный пояс и такого же цвета обувь и сумка. Это могут быть как слингбэки на более теплую погоду, так и закрытые ботильоны.
Как стилизовать свитер с ремнем (фото: instagram.com/sylviemus_)
Еще один небанальный вариант - дополнить свитером стильный многослойный образ. Надеваем любимые голубые джинсы, белый лонгслив, а также серый кардиган с золотистыми пуговицами. Изюминку образу придаст контрастный свитер, который можно накинуть на плечи. Выбирайте трендовый оттенок бургунди, который сейчас на пике популярности.
Образ со свитером (фото: instagram.com/leasy_inparis)
Также можно небрежно заправить свитер или только переднюю его часть в брюки. Для этого надеваем любимые вельветовые штаны песочного оттенка, которые можно дополнить поясом с заклепками, а также светло-коричневый свитер с высоким горлом. Дополнить лук можно стильной обувью и аксессуарами.
Вариант с заправленным свитером (фото: instagram.com/annelauremais)
Не бойтесь экспериментировать осенью и зимой со светлыми тканями и оттенками. Обратите внимание на такой образ: белые джинсы и бежево-молочный свитер. Дополнить образ можно трендовой обувью с леопардовым принтом, а также вместительной сумкой. Даже самый обычный свитер в тандеме с трендовыми вещами заиграет новыми красками.
Небанальный образ на осень (фото: instagram.com/juliesfi)
Также обратите внимание на сочетание свитер + шарф-палантин. Такой вариант подойдет на каждый день в офис, если у вас нет строгого дресс-кода. Шарф можно накинуть сверху, интересно завязать или потом снять.
Свитер с шарфом (фото: instagram.com/erinoffduty)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Sylvie Mus, Julie, Adenorah, Julie Sergent Ferreri, Gеraldine Boublil.