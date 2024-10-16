Лоферы с носками - тренд сезона: как стилизовать модную обувь осенью

Лоферы - это универсальная обувь, которая подойдет для повседневных образов как в начале осени, когда сохраняется достаточно теплая погода, так и в более прохладные и дождливые дни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как стилизовать лоферы с носками, чтобы выглядеть стильно и выделяться из серой массы.

Первоначально лоферы были деталью мужского гардероба, но постепенно они вошли и в женский. Носить эту обувь можно с как с короткими юбками и платьями, так и с длинными, а также с джинсами и штанами.

В 2024 году не бойтесь экспериментировать и носить лоферы с носками контрастного цвета.

Классические брюки, джемпер и лоферы

Даже самый строгий образ с черными брюками и лоферами заиграет новыми красками, если вы добавите к нему одну деталь - белые носки. Дополнят лук стильный укороченный джемпер и кожаная куртка-косуха.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/chrissyford)

Пальто, джинсы и лоферы

Свободный длинный тренч или пальто поверх прямых джинсов голубого цвета - это сочетание, которое никогда не надоест. Дополните образ футболкой и клетчатой рубашкой, а также лоферами, под которые можно надеть яркие носки.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/claire_most)

Теплый пиджак, джинсы и лоферы

Сделать образ более интересным осенью поможет стильный жакет. Выбирайте натуральные материалы с добавлением шерсти или кашемира. Под него можно надеть рубашку или свитер и любимые джинсы прямого кроя. Дополнят образ коричневые лоферы с носками с узором, а также шарф-палантин на шее.

Стильный образ на осень 2024 (фото: instagram.com/livpurvis)

Короткое платье, лоферы и носки

Сочетание носков, лоферов и мини-платья - деталь, которая выделит вас из серой массы и согреет в первые прохладные дни осени. Дополните необычный образ пиджаком или длинным пальто, а также вместительной сумкой.

Лук с коротким платьем (фото: instagram.com/daisy___murray)

Трикотажное платье, замшевое пальто и лоферы

Если хотите собрать все тренды в одном образе, надевайте короткое трикотажное платье, классические лоферы с черными носками и длинное пальто коричневого оттенка из замши. Дополните образ вместительной сумкой и отправляйтесь на деловую встречу или романтическое свидание.

Образ с длинным пальто (фото: instagram.com/_loissterling)