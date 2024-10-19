Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Чтобы создать первый образ, девушка надела базовое платье серого цвета и подчеркнула линию талии тонким ремнем.

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Затем она взяла пушистый свитер похожего оттенка и заправила его в пояс - таким образом превратив платье в юбку. Завершали образ тонкие капроновые колготки, высокие сапоги на плоском ходу и маленькая сумка.

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Для второго образа блогерша использовала всю ту же "базу" - серое платье, черные капроновые колготки и высокие сапоги на тракторной подошве. Однако она добавила в образ серые гольфы - они должны немного выглядывать из сапог. Свой лук она дополнила укороченным пальто бежевого цвета.

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Для третьего образа ей понадобилось все то же платье, колготы и гольфы. В этот раз она не натягивала их полностью до колена, а свернула "гармошкой". В качестве обуви блогерша выбрала удобные угги на плоском ходу.

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А завершал лук черный укороченный пиджак, который в более прохладное время можно заменить короткой дубленкой. Также по желанию добавляем украшения, шапку и шарф.