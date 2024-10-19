ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Суббота 19 октября 2024 14:20
UA EN RU
Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день Образы с базовым платьем на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В гардеробе почти каждой девушки есть самое обычное серое платье - такое, как правило, называют базовым. Само по себе оно ничем не примечательно, но если добавить к нему правильную обувь, верхнюю одежду и аксессуары, можно получить не один стильный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как стилизовать трикотажное платье, чтобы быть в тренде.

Чтобы создать первый образ, девушка надела базовое платье серого цвета и подчеркнула линию талии тонким ремнем.

Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Скриншот

Затем она взяла пушистый свитер похожего оттенка и заправила его в пояс - таким образом превратив платье в юбку. Завершали образ тонкие капроновые колготки, высокие сапоги на плоском ходу и маленькая сумка.

Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Скриншот

Для второго образа блогерша использовала всю ту же "базу" - серое платье, черные капроновые колготки и высокие сапоги на тракторной подошве. Однако она добавила в образ серые гольфы - они должны немного выглядывать из сапог. Свой лук она дополнила укороченным пальто бежевого цвета.

Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Скриншот

Для третьего образа ей понадобилось все то же платье, колготы и гольфы. В этот раз она не натягивала их полностью до колена, а свернула "гармошкой". В качестве обуви блогерша выбрала удобные угги на плоском ходу.

Как стилизовать простое трикотажное платье: блогерша показала 3 варианта на каждый день

Скриншот

А завершал лук черный укороченный пиджак, который в более прохладное время можно заменить короткой дубленкой. Также по желанию добавляем украшения, шапку и шарф.

Ранее мы рассказали, с чем носить черное платье осенью.

Также посмотрите модные образы с укороченным тренчем и кожаной курткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
NEWS
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО
Россия атаковала Украину более 100 ракетами и дронами. Сколько сбила ПВО