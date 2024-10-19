Як стилізувати просту трикотажну сукню: блогерка показала 3 варіанти на кожен день

У гардеробі майже кожної дівчини є звичайнісінька сіра сукня - таку, як правило, називають базовою. Сама собою вона нічим не примітна, але якщо додати до неї правильне взуття, верхній одяг та аксесуари, можна отримати не один стильний образ.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як стилізувати трикотажну сукню, щоб бути у тренді.

Щоб створити перший образ, дівчина одягла базову сукню сірого кольору та підкреслила лінію талії тонким ременем.

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Потім вона взяла пухнастий светр схожого відтінку і заправила його в пояс - таким чином перетворивши сукню на спідницю. Завершували образ тонкі капронові колготки, високі чоботи на плоскому ходу та маленька сумка.

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Для другого образу блогерка використала ту саму "базу" - сіру сукню, чорні капронові колготки та високі чоботи на тракторній підошві. Однак вона додала в образ сірі гольфи - вони повинні трохи виглядати з чобіт. Свій лук вона доповнила укороченим пальто бежевого кольору.

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Для третього образу їй знадобилося те саме ж плаття, колготи та гольфи. На цей раз вона не натягувала їх повністю до коліна, а звернула "гармошкою". Як взуття блогерка вибрала зручні уггі на плоскому ходу.

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А завершував лук чорний укорочений піджак, який у прохолодніший час можна замінити короткою дублянкою. Також за бажанням додаємо прикраси, шапку та шарф.