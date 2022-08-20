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Ці 4 фактори вам відразу скажуть, що купатися у водоймі не можна

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Субота 20 серпня 2022 10:13
Ці 4 фактори вам відразу скажуть, що купатися у водоймі не можна Фото: Які фактори вкажуть, що в цій водоймі купатися не можна (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У спекотну погоду дуже хочеться освіжитися в будь-якій водоймі поблизу. І у вихідні люди намагаються виїхати подалі від міста і ближче до природи. Однак не у всіх річках і озерах купатися буде безпечно. І справа не тільки у військовій ситуації в Україні, а в чистоті самої водойми.

Які 4 фактори вам чітко скажуть, що в цій водоймі купатися категорично не можна - читайте в матеріалі нижче.

Промислові підприємства неподалік

Якщо поруч з вами знаходиться водосховище, а поруч з ним - промислове підприємство, то купатися там не варто. Не потрібно залазити в воду, якщо поруч є заводи або фабрики.

У таких водоймах вода точно не кращої якості, бо відходи від підприємств можуть зливатися і викидатися навіть там, де ви цього не бачите.

Така вода може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, а після купання можуть бути сильна алергія і навіть отруєння.

Домашня худоба і птахи

Невеликі водойми в селах, озера або річки, часто стають місцем водопою корів, коней і невеликої рогатої худоби. Вода в таких місцях може бути забруднена паразитами та бактеріями, які переносять тварини.

Якщо біля водойми ви помітили сліди копит або гній, то краще пошукайте інше місце для купання. Не дозволяйте в таких водоймах купатися вашим домашнім тваринам, оскільки вони можуть підхопити інфекцію або паразитів.

Качки, гуси та лебеді водяться в тих водоймах, де багато їх улюбленого корму — равликів, що мешкають на водоростях.

А равлики - проміжні господарі для личинок церкарій, що живуть в кровоносній системі птахів, але здатних проникати під шкіру людини, викликаючи дерматит.

Не варто купатися і там, де гніздяться чайки.

У воді перуть речі або миють машини

У селах досі дотримуються традиції - перуть у річковій воді. А вже викотити автомобіль на річку або в озеро і там його помити з хімією - стандартна практика.

Якщо ви побачили біля водойми подібну картину, то купайтеся в іншому місці. Тому, що в такій воді повно хімії та бактерій. А ще краще - викличте відповідні служби.

Ніяких рятувальників

На пляжах біля великих водойм повинні бути рятувальники або хоча б який-небудь пункт спостереження. На лісових озерах таких рятувальників немає, тому добре подумайте, чи варто залазити у воду.

І ще дуже важливо, щоб там, де рятувальники є - вони дійсно спостерігали за відпочиваючими, а не читали новини в телефоні. Якщо помітите такого рятувальника - плавайте акуратно, і по можливості, ввічливо нагадайте йому про його обов'язки.

Річка або озеро?

Вважається, що для купання краще підходить річка, бо там проточна вода. Вода постійно змінюється й умов для розмноження бактерій не так вже й багато. В озерах вода стояча і ризику підчепити там паразитів або бактерій набагато більше.

У будь-якому випадку намагайтеся при купанні не ковтати воду і після процедур відразу витерти ніс, рот, вуха. Можна використовувати вологу серветку або вмитися чистою водою.

Не дозволяйте дітям закопуватися на пляжі в пісок, якщо його чистота викликає сумніви. Мікроби та бактерії ховаються на глибині 5-6 см, тому, що там для них ідеальне середовище - тепло і волого.

До речі, раніше ми писали про те, куди поїхати на риболовлю в серпні, щоб мати хороший улов.

А ще розповідали про те, що вода в київському Дніпрі знову стала зеленою і купатися в ній не можна.

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