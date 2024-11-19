Как скрыть свое реальное местоположение на iPhone: поможет один трюк

Иногда у пользователей iPhone возникает необходимость скрыть свое реальное местоположение - будь то для защиты личной информации, тестирования приложения или других причин. К счастью, существует простой способ изменить данные о геолокации без сложных настроек.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Чтобы скрыть свое реальное местоположение, вам понадобится iPhone и iPad или два iPhone/iPad, зарегистрированные в вашей учетной записи Apple с включенной функцией "Локатор". Этот метод работает, указывая функции "Локатор" использовать местоположение стационарного устройства вместо вашего iPhone.

Начните с того, что оставьте устройство, которое вы хотите использовать в качестве вашего отображаемого местоположения (например, iPad), в вашем доме или офисе. Затем возьмите свой iPhone и выполните следующие действия:

Откройте приложение "Локатор" и нажмите на вкладку "Я" внизу экрана

Прокрутите вниз, чтобы найти "Использовать этот iPhone в качестве моего местоположения" и убедитесь, что он отключен

Возьмите другое устройство Apple и откройте "Локатор"

Нажмите вкладку "Я", затем выберите "Использовать это [устройство] как мое местоположение"

Как отключить свое местоположение на iPhone (фото: MacRumors)

Включите переключатель рядом с опцией “Поделиться моим местоположением". Теперь ваше общее местоположение будет показывать, где находится это устройство, а не где вы на самом деле находитесь со своим iPhone.

Когда вы будете готовы возобновить обычный обмен данными о местоположении, просто вернитесь в приложение "Локатор" на iPhone и снова включите функцию "Использовать этот iPhone как мое местоположение"

Помните, что этот трюк работает только до тех пор, пока ваше устройство-приманка остается на месте и включено.