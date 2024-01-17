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Как стать боевым медиком: что для этого нужно и где проходить обучение

Как стать боевым медиком в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Боевые медики на фронте всегда в спросе. Получить соответствующую военно-учетную специальность может каждый, отвечающий требованиям, имеет соответствующие навыки и прошел профессиональную подготовку. При этом наличие медицинского образования необязательно, но будет преимуществом, конечно.

Где учат на боевого медика, что для этого нужно и какие условия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы источники: интервью старшего боевого медика роты 95-й отдельной ДШБ ДШВ ВСУ Алексея для Happy Monday, Новости Live.

Кто такие боевые медики

Должность боевого медика соответствует третьему уровню оказания помощи по стандарту TCCC – Tactical Combat Casualty Care (тактическая боевая помощь раненым). Этот стандарт основан на анализе опыта оказания помощи пострадавшим во время многих войн и военных конфликтов, в которых участвовали США.

В отличие от других военных, боевой медик имеет большее количество медицинских навыков и средств для оказания первой помощи.

Военный медик может выполнять следующее:

  • вводить препараты внутримышечно, внутривенно, внутрикостно.
  • лечить неотложные состояния, в частности непроходимость дыхательных путей, геморрагический шок, гипотермию
  • выполнять конверсию кровоостанавливающего турникета
  • организовывать эвакуацию раненых бойцов
  • оказывать неотложную помощь раненым бойцам прямо на месте или в стабилизационных пунктах, работающих вблизи линии фронта и т.п.
  • инструктировать бойцов о том, как действовать при обстреле или непосредственно в бою, как эвакуировать пострадавшего, остановить критическое кровотечение, наложить повязку и т.д.

Однако обязанности и задачи боевого медика в реальных условиях могут быть шире и зависеть от ситуации, в которой он оказался.

Кто может стать боевым медиком

Боевыми медиками могут стать мужчины и женщины в возрасте до 45 лет. После 45 лет можно продлить службу в медпункте части или госпитале.

Медицинское образование станет преимуществом. Если вы закончили медицинский колледж, то вам нужно обратиться в медицинское учреждение и получить рекомендательное письмо. С этим письмом обратиться в ТЦК и СП, чтобы получить направление на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров ВСУ.

Если медицинского образования нет, но вы хотите увязать свою военную службу именно с медициной, то придется пройти профессиональную подготовку.

Человек, желающий стать боевым медиком, должен обладать такими качествами:

  • хладнокровие
  • решительность
  • уверенность в своих действиях
  • настойчивость
  • готовность учиться всю жизнь, получать новые знания и навыки

Где учат на боевых медиков

Добровольцев, вступивших в армию, направят в 205 Учебный центр тактической медицины ВСУ. Центр был создан в 2017 году на базе 169-го Учебного центра Сухопутных войск и обучает оказывать медицинскую помощь раненым и больным военным по принципам и стандартам НАТО.

До полномасштабного вторжения обучающая программа длилась 2,5 месяца, сейчас ее сократили до 4 недель.

Обучение по тактической медицине для военнослужащих и тренинги первой помощи для спасателей, полицейских, волонтеров проводит благотворительный фонд PULSE, отделение которого есть во всех областях Украины.

Также в каждом городе есть другие организации и учебные центры, которые проводят курсы, тренинги и обучают желающих с нуля.

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