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В Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому: о чем речь

Киев, Пятница 13 октября 2023 11:37
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В Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому: о чем речь Фото: в Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Платежки за коммуналку в Киеве можно получить в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов. При этом, если раньше на их формирование требовалось определенное время, то сейчас это происходит онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр коммунального сервиса".

"Пока оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя", - говорится в сообщении.

Как объясняют специалисты, если раньше для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.

"Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию", – говорят в "Центре".

Для этого достаточно:

  1. нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета;
  2. подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.

Важные моменты

  • Электронная копия актуального бумажного счета-сообщения доступна к загрузке после закрытия расчетного периода - после 10-го числа каждого месяца.
  • Отказ от бумажного счета-уведомления является личным решением потребителя. Киевлянам, которые не дали согласия на переход на электронные версии, бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать в почтовые ящики.
  • В случае случайного отказа от бумажного счета-сообщения, потребитель всегда сможет восстановить услугу его доставки по-прежнему в почтовый ящик.
  • На сайте "Центра коммунального сервиса" потребитель всегда может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, имеющий вид бумажного, и в случае необходимости - распечатать.

Как сообщалось, платежные квитанции за коммунальные услуги все пользователи должны хранить некоторое время. Все потому, что это подтверждение оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д. Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько времени нужно хранить квитанции.

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