В Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому: о чем речь

Платежки за коммуналку в Киеве можно получить в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов. При этом, если раньше на их формирование требовалось определенное время, то сейчас это происходит онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Центр коммунального сервиса ".

"Пока оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя", - говорится в сообщении.

Как объясняют специалисты, если раньше для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.

"Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию", – говорят в "Центре".

Для этого достаточно:

нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета; подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.

Важные моменты