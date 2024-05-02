Можно ли печь паску в Страстную пятницу? Что говорят традиции, суеверия и церковь

Процесс выпекания паски был своеобразным ритуалом - так же как изготовление писанок и крашанок. Соответственно, существовали определенные традиции и суеверия относительно дней изготовления паски.

О том, можно ли печь паски в Страстную пятницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда выпекали паску раньше

Паски выпекали в Страстную неделю, за несколько дней до Пасхи - а именно в четверг и субботу, иногда в среду и пятницу. Считалось, что эти дни, особенно Чистый четверг, благоприятны, паска будет удачной и будет иметь больше силы.

Относительно выпечки пасок в Страстную пятницу традиции колоссально отличались в зависимости от региона. Например, на Волыни, как и во многих других областях Украины, паску в Страстную пятницу не выпекали.

Это было обусловлено тем, что пятница считалась днем скорби, ведь в этот день вспоминают смерть Иисуса Христа. Так что любую работу обычно откладывали.

В то же время в некоторых регионах Украины, хозяйки, хотя и избегали другого физического труда и развлечений, паску все же выпекали. Верили, что такое хлебное изделие не будет плесневеть. А также сажали капусту - считали, что она будет большой, как и паска.

Однако хотя паску могли выпекать в Страстную пятницу, преимущественно это делали в четверг и субботу.

Какие существуют суеверия

Со Страстной пятницей и выпеканием паски связано немало предрассудков. Среди них следующие:

В Страстную пятницу нельзя смеяться и петь - будет горе.

Нельзя сажать растения - не будет урожая.

Нельзя использовать острые предметы - к беде.

Если хлеб в этот день подгорит - будут несчастья.

А предрассудки по выпеканию пасок, хотя и отличались, касались не только изготовления в пятницу, но и в другие дни:

Во время процесса выпекания паски нельзя садиться - тесто "упадет".

Выпекать паску следует наедине, кто-то даже закрывался на ключ - чтобы не пришла нечистая сила или чтобы паску не сглазили.

Чтобы очистить пространство от зла и паска точно удалась, тесто надо перекрестить перед тем, как ставить в печь.

В некоторых регионах был предрассудок о том, что, если не стукнуть лопатой для печи о потолок, паска не будет высокой.

Однако сакральное значение паска имела во всех регионах, независимо от того, соблюдались ли определенные традиции и ритуалы. Верили, что каким будет изделие - таким и год.

Так что если паска была красивой, высокой и пышной - семья будет здоровой, счастливой и богатой. А вот если на паске есть трещины или она не удалась - могут прийти болезни и бедность.

Существуют ли запреты церковью

Страстная пьяница отличается строгостью поста - обычно не садились за стол к выносу Плащаницы, употребляли только блюда из овощей. Где-то постились весь день, проводя время в молитвах.

Хотя прямого запрета на изготовление пасок в этот день нет, все же по возможности их советуют делать в четверг или субботу. Однако самое главное - не совершать греха и делать добрые дела, помогая ближним.