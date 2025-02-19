7 напитков, которые улучшают настроение и насыщают организм витаминами

Некоторые напитки содержат определенные питательные вещества, которые могут повысить настроение и успокоить организм. К тому же они содержат много витаминов и минералов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Зеленый чай

Диетолог Кэролайн Сьюзи рассказала, что зеленый чай является суперпродуктом и рекомендован для лечения любых болезней, от улучшения иммунного ответа до помощи в расслаблении.

Зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая способствует расслаблению и уменьшает стресс, усиливая активность альфа-волн мозга. Также содержит умеренное количество кофеина, который может улучшить бдительность и настроение.

Чай с куркумой

Куркума стала любимым оздоровительным ингредиентом, который полезен для здоровья. Она содержит куркумин - соединение с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которое может помочь регулировать уровни серотонина и дофамина, потенциально уменьшая симптомы депрессии.

Кефир

Этот ферментированный йогуртовый напиток может стать идеальным маленьким "подъемом настроения".

Богатые пробиотиками напитки, такие как кефир, могут улучшить разнообразие кишечной микробиоты, что связано с улучшением психического здоровья.

Чайный гриб

Подобно кефиру, чайный гриб также является ферментированным напитком, который может улучшить здоровье вашего кишечника, что также может улучшить психическое здоровье.

Горячее какао

Какао содержит флавоноиды, которые улучшают приток крови к мозгу и когнитивные функции. Это также повышает уровень серотонина, способствуя лучшему настроению.

Травяные чаи

Если вы хотите выпить горячий напиток без кофеина, который улучшит ваше настроение, подумайте о выборе ромашкового, лавандового или мятного чая.

Травяные чаи содержат биологически активные соединения, которые способствуют расслаблению и уменьшают стресс.

Кофе

Кофеин, содержащийся в кофе, действует как стимулятор центральной нервной системы, повышая уровень дофамина и серотонина, что связано с улучшением настроения и умственной активности.