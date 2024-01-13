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Психологи рассказали, почему некоторые люди ставят потребности других на первый план

Суббота 13 января 2024 20:03
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Психологи рассказали, почему некоторые люди ставят потребности других на первый план Почему люди ставят потребности других на первый план (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Иногда человек пытается спасать всех вокруг себя, включая коллег на работе, родных, лучшую подругу. Роль доброй феи какое-то время может доставлять удовольствие, но со временем она становится обузой и может принести ощущение непризнанности. Следует знать, почему люди ставят свои потребности на второй план.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу "Психологічної підтримки".

Причины такого поведения

Человек может мыть пол ночью, когда вся семья спит, тянуть сумки из магазина, когда мужчина и взрослый сын спокойно дома смотрят телевизор, платить кредит, который вы взяли для помощи взрослым детям, чтобы купить машину.

Подобное поведение делает окружение беспомощным, зависимым, инфантильным, не приспособленным к жизни.

Есть факторы, формирующие в человеке сценарий поведения, в котором его собственные потребности всегда находятся на втором плане.

К основным причинам относят:

  • низкая самооценка: человек может думать, что это единственный путь быть ценным или признанным
  • социокультурное давление: на человека могут влиять стереотипы, например, в отношении "женских обязанностей"
  • семейный опыт: воспитание в семье, где любовь проявлялась только в случае выполнения конкретного дела или задания
  • необходимость контроля: кто-то берет на себя большую нагрузку, веря, что это обеспечит лучшие результаты и поможет избежать проблем

Что следует делать

Эксперты советуют начать с вопросов к себе:

  • Трудно ли мне?
  • Делаю ли я больше своих сил, ожидая, что кто-то спасет меня?
  • Умею ли делегировать обязанности окружающим?
  • Могу я просить о помощи?
  • Не пытаюсь ли я делать за близких то, что они могут сделать сами?
  • Разрешаю ли другим участвовать в решении текущих задач и проблем?

Также специалисты советуют следовать следующим советам:

  • сбалансируйте работу, семью, отдых, собственные потребности и интересы
  • следите за временем, которое вы уделяете себе и окружению
  • научитесь четко формулировать и выражать свои чувства, мысли и потребности
  • работайте над самооценкой и установлением личных границ
  • обратитесь к психологу/психотерапевту

Также стоит принять тот факт, что вы не должны все делать самостоятельно, ведь это становится обузой лично для вас и не приносит пользы вашим близким.

Раньше мы сообщали, как изменить свою жизнь и стать лучше.

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