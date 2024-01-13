Психологи рассказали, почему некоторые люди ставят потребности других на первый план

Иногда человек пытается спасать всех вокруг себя, включая коллег на работе, родных, лучшую подругу. Роль доброй феи какое-то время может доставлять удовольствие, но со временем она становится обузой и может принести ощущение непризнанности. Следует знать, почему люди ставят свои потребности на второй план.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу "Психологічної підтримки".

Причины такого поведения

Человек может мыть пол ночью, когда вся семья спит, тянуть сумки из магазина, когда мужчина и взрослый сын спокойно дома смотрят телевизор, платить кредит, который вы взяли для помощи взрослым детям, чтобы купить машину.

Подобное поведение делает окружение беспомощным, зависимым, инфантильным, не приспособленным к жизни.

Есть факторы, формирующие в человеке сценарий поведения, в котором его собственные потребности всегда находятся на втором плане.

К основным причинам относят:

низкая самооценка: человек может думать, что это единственный путь быть ценным или признанным

социокультурное давление: на человека могут влиять стереотипы, например, в отношении "женских обязанностей"

семейный опыт: воспитание в семье, где любовь проявлялась только в случае выполнения конкретного дела или задания

необходимость контроля: кто-то берет на себя большую нагрузку, веря, что это обеспечит лучшие результаты и поможет избежать проблем

Что следует делать

Эксперты советуют начать с вопросов к себе:

Трудно ли мне?

Делаю ли я больше своих сил, ожидая, что кто-то спасет меня?

Умею ли делегировать обязанности окружающим?

Могу я просить о помощи?

Не пытаюсь ли я делать за близких то, что они могут сделать сами?

Разрешаю ли другим участвовать в решении текущих задач и проблем?

Также специалисты советуют следовать следующим советам:

сбалансируйте работу, семью, отдых, собственные потребности и интересы

следите за временем, которое вы уделяете себе и окружению

научитесь четко формулировать и выражать свои чувства, мысли и потребности

работайте над самооценкой и установлением личных границ

обратитесь к психологу/психотерапевту

Также стоит принять тот факт, что вы не должны все делать самостоятельно, ведь это становится обузой лично для вас и не приносит пользы вашим близким.