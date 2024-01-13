Психологи рассказали, почему некоторые люди ставят потребности других на первый план
Иногда человек пытается спасать всех вокруг себя, включая коллег на работе, родных, лучшую подругу. Роль доброй феи какое-то время может доставлять удовольствие, но со временем она становится обузой и может принести ощущение непризнанности. Следует знать, почему люди ставят свои потребности на второй план.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу "Психологічної підтримки".
Причины такого поведения
Человек может мыть пол ночью, когда вся семья спит, тянуть сумки из магазина, когда мужчина и взрослый сын спокойно дома смотрят телевизор, платить кредит, который вы взяли для помощи взрослым детям, чтобы купить машину.
Подобное поведение делает окружение беспомощным, зависимым, инфантильным, не приспособленным к жизни.
Есть факторы, формирующие в человеке сценарий поведения, в котором его собственные потребности всегда находятся на втором плане.
К основным причинам относят:
- низкая самооценка: человек может думать, что это единственный путь быть ценным или признанным
- социокультурное давление: на человека могут влиять стереотипы, например, в отношении "женских обязанностей"
- семейный опыт: воспитание в семье, где любовь проявлялась только в случае выполнения конкретного дела или задания
- необходимость контроля: кто-то берет на себя большую нагрузку, веря, что это обеспечит лучшие результаты и поможет избежать проблем
Что следует делать
Эксперты советуют начать с вопросов к себе:
- Трудно ли мне?
- Делаю ли я больше своих сил, ожидая, что кто-то спасет меня?
- Умею ли делегировать обязанности окружающим?
- Могу я просить о помощи?
- Не пытаюсь ли я делать за близких то, что они могут сделать сами?
- Разрешаю ли другим участвовать в решении текущих задач и проблем?
Также специалисты советуют следовать следующим советам:
- сбалансируйте работу, семью, отдых, собственные потребности и интересы
- следите за временем, которое вы уделяете себе и окружению
- научитесь четко формулировать и выражать свои чувства, мысли и потребности
- работайте над самооценкой и установлением личных границ
- обратитесь к психологу/психотерапевту
Также стоит принять тот факт, что вы не должны все делать самостоятельно, ведь это становится обузой лично для вас и не приносит пользы вашим близким.
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