Как сегодня выглядит Ольга Куриленко - украинка, которая покорила Голливуд (фото)

Карьера и личная жизнь

Уроженка города Бердянск уехала в Париж в 16 лет. Спустя шесть месяцев она выучила французский и начала работать в модельном агентстве. Уже вскоре девушка появилась на обложке журнала Glamour, тогда ей было 18.

После этого посыпались предложения от других именитых изданий, включая Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue и других.

В 2000 году украинка вышла замуж за французского фотографа Седрика Ван Моля. Их брак длился два года. После развода французский паспорт позволил девушке путешествовать и работать на Западе. Впоследствии она устроилась в актерское агентство и вместо модельной деятельности выбрала актерство.

Фото Ольги Куриленко сегодня (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

В 2005 году Куриленко дебютировала в ленте "Безименный палец" от режиссера Дианы Бертран. Также Куриленко неоднократно играла в фильмах, имевших эротический подтекст. В их числе - "Париж, я тебя люблю", "Змея", а затем роль Ники Ворониной в ленте "Хитмен".

В период с 2006 по 2007 год звезда была в браке с американским предпринимателем Дэмианом Габриэлом.

В 2009 году Куриленко переезжает в Лондон. В следующем году она принимает участие в съемках франко-украинского фильма "Земля забвения", в котором рассказывается о влиянии Чернобыльской катастрофы на жизнь людей. Там Куриленко сыграла одну из ключевых ролей, и это были ее первые съемки на Родине.

Ольга Куриленко имеет украинское происхождение (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

В октябре 2015 года актриса родила сына Александра Марка Горацио от британского писателя Макса Баница, с которым она в тот период была в отношениях.

В списке последних ее кинопроектов - работа в экшн-трейлере "Сторожевой", которая снималась в 2021 году. Также она сыграла Антонию Драйков в фильме "Черная вдова" от киновселенной Marvel. В октябре Куриленко сыграла роль в ленте "Жара", где также играет Дон Джонсон.

Ольга Куриленко о войне (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скандалы

В 2015 году украинка отметилась заявлением о войне на востоке Украины. Такой комментарий она давала испанскому изданию El Mundo:

"Честно говоря, все это вызывает у меня грусть. Мы, русские и украинцы, - один и тот же народ - славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Происходящего не должно быть между братьями и сестрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения.

Хотя всегда говорится, что победитель есть, но на практике им никто не является. Поскольку люди гибнут и с той, и с другой стороны, и это огромное несчастье. В каждой войне гибнут тысячи людей. Ради чего? Ради минимальных перемен? А иногда даже этого не бывает. Оно того не стоит".

Это было не единственное скандальное заявление, поскольку в мае 2020 года Ольга заявила, что не считает себя украинкой.

"Почему вы решили, что я стыжусь национальности? Уже по крови определяют, так вот я не стопроцентная украинка, а тест ДНК вообще показал, что у меня нет украинской крови. Сорри, но тест так показал, я сама удивилась", - сказала она.

Такие слова вызвали большой шквал критики среди украинского общества.

Что Ольга Куриленко публикует в соцсетях (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Жизнь Ольги Куриленко сейчас

Несмотря на недавние скандальные заявления, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года, звезда продемонстрировала проукраинскую позицию и заявила о своей поддержке Родине. В блоге она установила главное фото, где виднеется украинский флаг, а в шапке профиля назвала себя "актриской, моделью и мамой замечательного парня".

На странице Куриленко публикует свои рабочие моменты, делится мыслями, а также показывает эффектные образы с премьер. Кроме того, она часто публикует теплые фото с сыном, а также выражает поддержку украинцам. Она заявляла, что не может ничего поделать, кроме как публиковать слова поддержки, и называла себя "не политиком".

"Я ничего не могу сделать кроме как опубликовать слова поддержки. Ничего больше. Я не политик - эта война в их руках, и никакие наши протесты их не остановят. Только они могут остановить это", - писала Куриленко.

Как Ольга Куриленко выглядит сегодня (фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial)