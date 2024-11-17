Как сегодня выглядит Ольга Куриленко - украинка, которая покорила Голливуд (фото)

Ольга Куриленко - французская актриса и модель украинского происхождения, известная съемками в лентах о Джеймсе Бонде, "Хитмен", "Мир забвения" и других.
Как сегодня выглядит и чем живет знаменитость, в прошлом отличившаяся несколькими скандальными заявлениями, читайте подробнее в материале РБК-Украина (проект Styler).
Уроженка города Бердянск уехала в Париж в 16 лет. Спустя шесть месяцев она выучила французский и начала работать в модельном агентстве. Уже вскоре девушка появилась на обложке журнала Glamour, тогда ей было 18.
После этого посыпались предложения от других именитых изданий, включая Elle, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue и других.
В 2000 году украинка вышла замуж за французского фотографа Седрика Ван Моля. Их брак длился два года. После развода французский паспорт позволил девушке путешествовать и работать на Западе. Впоследствии она устроилась в актерское агентство и вместо модельной деятельности выбрала актерство.
В 2005 году Куриленко дебютировала в ленте "Безименный палец" от режиссера Дианы Бертран. Также Куриленко неоднократно играла в фильмах, имевших эротический подтекст. В их числе - "Париж, я тебя люблю", "Змея", а затем роль Ники Ворониной в ленте "Хитмен".
В период с 2006 по 2007 год звезда была в браке с американским предпринимателем Дэмианом Габриэлом.
В 2009 году Куриленко переезжает в Лондон. В следующем году она принимает участие в съемках франко-украинского фильма "Земля забвения", в котором рассказывается о влиянии Чернобыльской катастрофы на жизнь людей. Там Куриленко сыграла одну из ключевых ролей, и это были ее первые съемки на Родине.
В октябре 2015 года актриса родила сына Александра Марка Горацио от британского писателя Макса Баница, с которым она в тот период была в отношениях.
В списке последних ее кинопроектов - работа в экшн-трейлере "Сторожевой", которая снималась в 2021 году. Также она сыграла Антонию Драйков в фильме "Черная вдова" от киновселенной Marvel. В октябре Куриленко сыграла роль в ленте "Жара", где также играет Дон Джонсон.
В 2015 году украинка отметилась заявлением о войне на востоке Украины. Такой комментарий она давала испанскому изданию El Mundo:
"Честно говоря, все это вызывает у меня грусть. Мы, русские и украинцы, - один и тот же народ - славяне. Мы ничем друг от друга не отличаемся. Происходящего не должно быть между братьями и сестрами. Так что это абсурдно, как и все войны без исключения.
Хотя всегда говорится, что победитель есть, но на практике им никто не является. Поскольку люди гибнут и с той, и с другой стороны, и это огромное несчастье. В каждой войне гибнут тысячи людей. Ради чего? Ради минимальных перемен? А иногда даже этого не бывает. Оно того не стоит".
Это было не единственное скандальное заявление, поскольку в мае 2020 года Ольга заявила, что не считает себя украинкой.
"Почему вы решили, что я стыжусь национальности? Уже по крови определяют, так вот я не стопроцентная украинка, а тест ДНК вообще показал, что у меня нет украинской крови. Сорри, но тест так показал, я сама удивилась", - сказала она.
Такие слова вызвали большой шквал критики среди украинского общества.
Несмотря на недавние скандальные заявления, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года, звезда продемонстрировала проукраинскую позицию и заявила о своей поддержке Родине. В блоге она установила главное фото, где виднеется украинский флаг, а в шапке профиля назвала себя "актриской, моделью и мамой замечательного парня".
На странице Куриленко публикует свои рабочие моменты, делится мыслями, а также показывает эффектные образы с премьер. Кроме того, она часто публикует теплые фото с сыном, а также выражает поддержку украинцам. Она заявляла, что не может ничего поделать, кроме как публиковать слова поддержки, и называла себя "не политиком".
"Я ничего не могу сделать кроме как опубликовать слова поддержки. Ничего больше. Я не политик - эта война в их руках, и никакие наши протесты их не остановят. Только они могут остановить это", - писала Куриленко.
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Для написания материала были использованы источники: информация про Ольгу Куриленко со страницы Википедия, ее Instagram, а также комментарий для испанского издания El Mundo.