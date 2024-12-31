Как сегодня выглядит дом из фильма "Один дома" (фото)

Легендарный дом семьи Маккаллистеров стал главным местом событий культового фильма "Один дома" и даже сегодня он остается узнаваемым символом рождественского настроения для миллионов поклонников.

Как сейчас выглядит дом? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Дом расположен в пригороде Чикаго, в городке Виннетка, штат Иллинойс. Его адрес - 671 Lincoln Avenue. Он был построен в 1920-х годах в классическом британском стиле. Его внешний вид почти не изменился с момента съемок фильма.

Дом МакКалистеров сегодня (скриншот)

Фасад из красного кирпича, белые оконные рамы, характерный портик и декоративные элементы остаются такими же, как и 30 лет назад. Именно эти детали придают дому атмосферности и делают его мгновенно узнаваемым.

Однако внутренний интерьер здания претерпел значительные изменения. Нынешние владельцы обновили его, добавив современные элементы дизайна. Просторная гостиная, где происходили некоторые известные сцены из фильма, получила новый вид, хотя архитектурные детали, такие как деревянная лестница, сохранились.

Дом МакКалистеров сегодня изнутри (скриншот)

Подвал, который в фильме вызывал у Кевина страх из-за старого бойлера, теперь переоборудован в зону для спорта и отдыха.

Дом МакКалистеров сегодня изнутри (скриншот)

В 2024 году этот дом был выставлен на продажу за 5,25 миллиона долларов. Особняк имеет площадь 848 квадратных метров, включает пять спален, шесть ванных комнат и большую пристройку, где обустроена комната для отдыха. Планировка и общая атмосфера остаются комфортными, что делает дом не только туристической достопримечательностью, но и уютным местом для жизни.

Дом МакКалистеров сегодня (скриншот)

Этот дом ежегодно привлекает внимание тысяч посетителей, особенно в канун Рождества.

Поклонники фильма приезжают сюда, чтобы увидеть культовый фасад, сделать фото и почувствовать дух праздников, который так искусно передала кинокартина.