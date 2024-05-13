Как сложилась судьба главных героев шоу "Холостяк" (фото)

Недавно телеканал СТБ объявил имя главного героя нового сезона шоу "Холостяк". Кто им стал - вы можете узнать в нашем материале.
А пока РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить о мужчинах, которые искали свою любовь в прошлых сезонах романтического реалити. Рассказываем, как сложилась их судьба после проекта.
Хореограф Максим Чмерковский пробыл всего месяц в отношениях с победительницей Александрой Шульгиной. Сейчас он счастлив в браке с латиноамериканской танцовщицей Петой Маргатройд, которая ему родила троих детей - 7-летнего Шая и 7-месячного Рио.
Супруги также ждут третьего ребенка - через четыре месяца после вторых родов возлюбленная звезды снова забеременела.
Макс Чмерковский с женой (фото: instagram.com/maksimc)
В течение некоторого времени потомок царской династии Романовых жил с победительницей романтического реалити второго сезона Еленой Рясновой. Однако, когда он принял решение вернуться в Англию, их отношения закончились.
На данный момент о личной жизни Фрэнсиса Мэтью ничего неизвестно.
Фрэнсис Мэтью (скриншот с видео)
Это был, пожалуй, самый скандальный сезон. Во время проекта участница Яна Станишевская забеременела от Андрея, однако произошел выкидыш.
В финале он выбрал Аню Козырь, но вскоре начал отношения с другой участницей, Ириной Скориковой. Пара встречалась год на расстоянии, а впоследствии решила разойтись.
Сейчас 38-летний пластический хирург переехал в Беверли Хиллз, штат Калифорния, и пока живет там один, без второй половинки.
Андрей Искорнев (фото: instagram.com/andrey_iskornev)
Этот участник "Холостяка" установил рекорд по количеству поцелуев, которых было аж ноль. Он единственный из всех участников, кто не поцеловал ни одной девушки.
Дело в том, что, выбрав на финале Анну Селюкову, он не планировал строить с ней отношения, поскольку у него уже была невеста за пределами шоу, а участвовал он в нем только из любопытства.
Поэтому сейчас Евтушенко вместе со своей избранницей, олимпийской чемпионкой Натальей Добрынской, воспитывают троих детей: двух сыновей и одну дочь. Пара в браке с 2014 года.
Константин Евтушенко с семьей (фото: instagram.com/yevtushenko_c)
Главный герой пятого сезона "Холостяк" также смог найти свою любовь, но до заключения своего первого зарубежного контракта.
Футболист Мельник выбрал Марину Кищук. С ней он встречался полгода, прежде чем уехал строить карьеру.
Сейчас 35-летний Сергей остается одиноким, хотя на шоу "Танцы со звездами" едва не влюбился в Анну Ризатдинову, однако их отношения остались на уровне дружбы.
Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)
Пылкий грузинский шоумен в шестом сезона покорил сердца всей страны, а не только участниц шоу. Иракли выбрал в финале Елену Лесик, с которой встречался 9 месяцев, но из-за своего нежелания жениться, пара разошлась.
Сейчас Макацария абсолютно счастлив со своей избранницей Лизой Чичуа, которой весной 2023 года сделал предложение, а уже летом у пары родился сын, которого назвали Георгий.
Иракли Макацария с семьей (фото: instagram.com/maqatsa)
Седьмой "Холостяк", пловец Дмитрий Черкасов, в шоу сделал выбор в пользу Лиды Немченко, однако их отношения не продлились долго.
В 2017 году спортсмен познакомился с нынешней женой Александрой, от которой имеет сына Марка. В браке супруги уже четыре года.
Дмитрий Черкасов с женой и детьми (фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_)
Певец Рожден Ануси в восьмом сезоне выбрал Иванну Гончарук, однако вместе пара была недолго.
Как сейчас живет и что в личной жизни у исполнителя - неизвестно. О войне он также молчит.
Рожден Ануси (скриншот с видео)
Единственный герой "Холостяка", чьи отношения достигли стадии рождения ребенка и венчания, - телеведущий Никита Добрынин.
После завершения шоу он и победительница реалити Даша Квиткова поженились, а через год у супругов родился сын Лев.
Однако в начале 2023 года знаменитости приняли решение развестись и уже 19 июня официально расторгли свой союз.
Никита Добрынин и Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
У пилота также все сложилось в личном, но выбор на финале шоу тут ни при чем.
Макс выбрал Дашу Ульянову, однако их отношения быстро закончились, и девушка сама решила завершить их.
Но сейчас Михайлюк женат на украинской модели Даше Хлыстун. Вместе они воспитывают маленькую дочь Ариану, а также сына Димитрия, который появился на свет 6 февраля этого года.
Макс Михайлюк с женой и сыном (фото: instagram.com/flymax305)
Харьковский бизнесмен Михаил Заливако сделал в финале 10-го сезона шоу выбор в пользу Анны Богдан, с которой они поддерживали гармоничные и крепкие отношения почти год.
Однако до свадьбы дело не дошло, и во время войны пара приняла решение разойтись.
Поговаривали, что позже предприниматель закрутил роман с Дашей Квитковой. Однако блогерша заверила: между ними нет романтических отношений, только дружба.
Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
В финале 12-го сезона шоу "Холостяк" бизнесмен Алекс Топольский выбрал 24-летнюю фотомодель Екатерину Лозовицкую из Киева и подарил ей кольцо.
Пара пыталась построить отношения вне проекта. У них были встречи и свидания, на которых они были вынуждены прятаться от публики.
Но их отношения длились недолго. Еще до полномасштабного вторжения они разошлись.
Алекс Топольский (фото: instagram.com/alex_topolsky)
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