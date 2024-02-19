Как сказать на украинском "многообещающий"? Даже филологи не всегда это знают

Как правильно сказать на украинском "многообещающий" - знают не все. Даже некоторые из филологов могут не сразу вспомнить украинский аналог этого русского слова.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно перевести "многообещающий" на украинский. При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Вики Хмельницкой в Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Александра Пономарива.