Как сказать на украинском "многообещающий"? Даже филологи не всегда это знают
Как правильно сказать на украинском "многообещающий" - знают не все. Даже некоторые из филологов могут не сразу вспомнить украинский аналог этого русского слова.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно перевести "многообещающий" на украинский.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Вики Хмельницкой в Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Александра Пономарива.
Культура украинского слова
По словам выдающегося украинского языковеда, переводчика, публициста и общественного деятеля Александра Пономарива, причиной многих лексических и грамматических ошибок в языке украинцев являются:
- тяготение над авторами слов и морфолого-синтаксических конструкций русского языка
- стремление "скопировать" эти конструкции вместо того, чтобы найти что-то свое - украинский аналог
В книге "Культура слова: Мовностилістичні поради", посвященной чистоте украинского языка, автор отмечал также, что причиной "засорения" украинского языка нередко становится именно перевод.
Как перевести на украинский "многообещающий"
Некоторые из словарей переводят русское слово "многообещающий" как "багатообіцяючий" или же "перспективний".
В то же время, по мнению актрисы дубляжа, ведущей и тренера по устной речи Вики Хмельницкой, аналогами этого русского слова в украинском языке являются на самом деле слова:
- "великонадійний" (с ударением на "i")
- "багатообіцяльний" (с ударением на "я")
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле правильно говорить по-украински - "крайній" или "останній".
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