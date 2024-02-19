Як сказати українською "многообещающий"? Навіть філологи не завжди це знають

Як правильно сказати українською "многообещающий" - знають не всі. Навіть дехто з філологів може не одразу згадати український відповідник цього російського слова.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно перекласти "многообещающий" українською. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Віки Хмельницької у Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Олександра Пономаріва.