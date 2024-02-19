Як сказати українською "многообещающий"? Навіть філологи не завжди це знають
Як правильно сказати українською "многообещающий" - знають не всі. Навіть дехто з філологів може не одразу згадати український відповідник цього російського слова.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно перекласти "многообещающий" українською.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Віки Хмельницької у Facebook, "Культура слова: мовностилістичні поради" Олександра Пономаріва.
Культура українського слова
За словами видатного українського мовознавця, перекладача, публіциста й громадського діяча Олександра Пономаріва, причиною багатьох лексичних та граматичних помилок у мові українців є:
- тяжіння над авторами слів та морфолого-синтаксичних конструкцій російської мови
- прагнення скалькувати ці конструкції замість того, щоб знайти щось своє - український відповідник
У книзі "Культура слова: Мовностилістичні поради", присвяченій чистоті української мови, автор зазначав також, що причиною "засмічення" української мови нерідко стає саме переклад.
Як перекласти українською "многообещающий"
Деякі зі словників перекладають російське слово "многообещающий" як "багатообіцяючий" або ж "перспективний".
Водночас на думку акторки дубляжу, ведучої та тренерки з усного мовлення Віки Хмельницької, аналогами цього російського слова в українській мові є насправді слова:
- "великонадійний" (з наголосом на "і")
- "багатообіцяльний" (з наголосом на "я")
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді правильно казати українською - "крайній" або "останній".
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