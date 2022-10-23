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Как быстро определить в продуктах пальмовое масло: на что обратить внимание

Фото: Как быстро определить пальмовое масло в продуктах (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Пальмовое масло часто добавляют при производстве твердого сыра, творога и сливочного масла. При этом на этикетке его не указывают или обходятся лаконичной формулировкой - "продукт может содержать остатки пальмового масла".

Его используют для замены дорогих растительных жиров в пищевой и косметической продукции. Но такое масло относится к трансжирам и может негативно влиять на здоровье человека.

Как быстро определить наличие пальмового масла в сырах или сливочном масле - читайте ниже.

Кисломолочный сыр

Определить наличие пальмового масла можно визуально. Оставьте тарелку с таким сыром при комнатной температуре на один день. Если через сутки сыр обветрился и на нем появилась корочка, но при этом запах и цвет остались прежними - можете быть уверенными в том, что пальмовое масло в этом продукте есть.

Твердый сыр

Слишком эластичный сыр или наоборот - сильно крошится под ножом (исключением будет пармезан и подобные сорта сыра) - четкий показатель того, что этот продукт варили на растительной основе. А для удешевления производители используют именно пальмовое масло.

Под солнечными лучами настоящий сыр станет мягче и потеряет упругость. Растительный сыр станет более плотным, а на его поверхности выступят большие капли жира.

Ну и самое простое - обратите внимание на этикетку. Даже если там не указано пальмовое масло, но сказано, что это "сырный продукт", то он точно сделан на растительной основе.

Сливочное масло

Пальмовое масло добавляют и в сливочное масло. Однозначно не стоит брать в супермаркете продукт, на котором не указано, что это действительно масло.

Проверить масло проще всего на сковороде - качественное масло шипеть не будет, и на его поверхности появятся белые пленочки.

Масло с добавкой растительных жиров расплавится очень быстро и превратится в однородную жидкость. Еще такое масло начинает шипеть при нагревании.

Кстати, ранее мы писали о том, как отличить настоящий мед от подделки.

А еще рассказывали о том, как правильно выбирать оливковое масло и не покупать подделку.

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